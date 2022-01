Pyszne.pl przez cały rok z Kanałem Sportowym. W planach dużo korzyści dla widzów

Łukasz Szewczyk

• Pyszne.pl przedłuża partnerstwo z Kanałem Sportowym na cały 2022 rok.

• To kontynuacja udanej współpracy w trakcie zeszłorocznych mistrzostw Europy w piłce nożnej, która została nagrodzona na gali YouTube Works.

Widzowie Kanału Sportowego pozytywnie odebrali zeszłoroczną współpracę z marką Pyszne.pl, w ramach której mogli między innymi wygrać bilety na mecz reprezentacji Polski na EURO 2020 czy vouchery na zamówienia. Partnerstwo w naturalny sposób połączyło dwie potrzeby kibiców - oglądanie sportu i zamawianie jedzenia. Stąd decyzja obu stron o współpracy przez cały 2022 rok, w którym nie zabraknie piłkarskich atrakcji, jak mecze Ligi Mistrzów czy mistrzostw Europy kobiet. Zwieńczeniem tegorocznej współpracy będzie szereg aktywacji w trakcie grudniowych mistrzostw świata w piłce nożnej.- podkreśla Marcin Schmidt, Senior Marketing Manager Pyszne.pl- mówi Maciej Sawicki, Prezes Kanału Sportowego.O tym, jak naturalna jest ta współpraca, najlepiej świadczą wyniki badania przeprowadzonego przez serwis w przededniu EURO 2020. Wynikało z niego, że blisko połowa Polaków nie wyobraża sobie oglądania meczu bez jedzenia, a co czwarta osoba planowała zamówić na mecz jedzenie z dostawą. Pyszne.pl jest naturalnym wyborem podczas oglądania meczów. Jedzenie jest swoistym rytuałem dużej części kibiców.Obecnie dla kibica wydarzenie sportowe to nie tylko wizyta na stadionie czy transmisja w telewizji. Zjawisko multiscreeningu coraz silniej wpływa na nawyki fanów sportu, którzy chcą jak najszerzej konsumować interesujące ich wydarzenia. Przykład Kanału Sportowego, medium które na YouTube zbudowało ogromne grono wiernych odbiorców (669 tysięcy subskrypcji, w grudniu blisko 23 miliony wyświetleń i ponad 3 miliony unikalnych użytkowników), to dowód na skalę zachodzących zmian. Fani odchodzą od tradycyjnej telewizji liniowej na rzecz mediów społecznościowych, w tym YouTube'a. - Marka Pyszne.pl rozumie te zmiany i stąd decyzja o dalszej współpracy z Kanałem Sportowym, która pozwala nam rozwijać biznes i dostosowywać się do oczekiwań konsumentów. To medium odpowiada na nasze potrzeby komunikacyjne, pozwalając nam w kreatywny i skuteczny sposób aktywizować nasze współpracę w obszarze sportu - dodaje Marcin Schmidt.Kluczowe z punktu widzenia Pyszne.pl jest odpowiednie wzmacnianie sponsoringu UEFA, w tym kobiecej piłki nożnej, a także stała obecność w świadomości polskich fanów futbolu. W trakcie zeszłorocznego EURO 2020 cała kampania opierała się na formacie Kanału Sportowego "Hejt Park". Wykorzystano w niej kody rabatowe, które bazowały na kultowych tekstach twórców Kanału Sportowego oraz bieżących wydarzeniach z EURO 2020. Dodatkowo w kampanii zastosowano lokowanie produktu - kurier odwiedził studio w trakcie 10 odcinków programów live. Efekty? 11 mln wyświetleń kampanii w ciągu miesiąca współpracy, 2 miliony unikalnych użytkowników śledzących program, materiały regularnie pojawiające się na "karcie na czasie" YouTube i ponad 20 tysięcy rozdanych kodów Pyszne.pl. Z punktu widzenia twórców Kanału Sportowego współpraca była dodatkowo korzystna ze względu na zadowolenie widzów, którzy mogli wygrać bilety na mecze Reprezentacji Polski i zniżki na zamówienia. Podobnie będzie przez cały rok 2022. W planach jest wiele aktywacji dla odbiorców, którzy będą mogli taniej zamówić posiłki, wygrywać bilety na mecze np. Ligi Mistrzów UEFA, by z trybun obejrzeć kluczowe piłkarskie wydarzenia.