Twitter kupił pakiet udziałów w Aleph Group

Łukasz Szewczyk

• Cyfrowy gigant dołącza do Aleph Group jako udziałowiec i wesprze rozwój nowej platformy edukacyjnej tego koncernu.

• Dzięki temu ruchowi firma Httpool, która jest częścią Aleph Group, wzmacnia swoje strategiczne partnerstwo z Twitterem.

Twitter jest pierwszą firmą z Doliny Krzemowej, która dołącza do Aleph Group jako udziałowiec, by wesprzeć wysiłki Aleph w misji poszerzania cyfrowego ekosystemu na rozwijających się rynkach i wzmocnić ich rozwój ekonomiczny. Grupa chce zapewnić rozwiązania z zakresu edukacji, szkoleń i certyfikacji dla 50 tys. profesjonalistów branży digital w 90 krajach na całym świecie, co ma pomóc również tworzyć w przyszłości nowe stanowiska pracy na rynku digital oraz zapewnić tym krajom jeszcze szybszy rozwój.Od ponad dekady Twitter pracuje z wchodzącymi w skład Aleph Group firmami, takimi jak Httpool, IMS Internet Media Services czy AdDynamo, tworząc z nimi partnerstwa na wyłączność na 74 rynkach świata. Aleph pomaga Twitterowi monetyzować bazę użytkowników, przede wszystkim na rynkach rozwijających się. Zapewnia dedykowane, lokalne zespoły wsparcia, sprzedaży i autorskie technologie, by wesprzeć marketerów w maksymalizowaniu ich inwestycji reklamowych na Twitterze. Zapewnia solidne rozwiązania do płatności trans-granicznych, które wspomagają Twitter w skutecznych generowaniu przychodów na rynkach innych niż główne.W czasie tej długiej i owocnej współpracy Twitter dostrzegł istotę i pilną potrzebę zapewnienia edukacji digitalowej w skali globalnej. -- komentuje Gastón Taratuta, Aleph Group Founder i CEO. -Internet i smartfony stworzyły informacyjną superautostradę, a Aleph Group i Httpool przykładają się do rozwoju tej autostrady poprzez narzędzia edukacyjne i content, by wesprzeć w szybszym rozwoju te części świata, które jeszcze nie wykorzystały pełnej mocy cyfryzacji.- mówi Sarah Personette, Chief Customer Officer w Twitterze. -Inwestując w Aleph Group, Twitter wsparł zaangażowanie tego koncernu w edukację kolejnej generacji ekspertów digital w ponad 90 krajach na 5 kontynentach. Cel ten będzie realizowany poprzez zbudowanie autorskiej platformy technologiczno-edukacyjnej, która pozwoli profesjonalistom z branży w dowolnym wieku zdobywać lokalne certyfikaty i korzystać z benefitów jakie daje uczestnictwo w dużej wyspecjalizowanej społeczności, którą stanowi ponad 50 tys. profesjonalistów przeszkolonych przez Aleph na całym świecie - ma to zwiększyć znacząco ich możliwości rozwoju zawodowego i zatrudnienia.- podsumowuje Justyna Duszyńska, CEO, Httpool Polska.Aleph Group jest wiodącym globalnym dostawcą reklamy digital, będąc kluczowym ogniwem w sercu globalnego ekosystemu, jako koncern łączący największe platformy internetowe z tysiącami reklamodawców i miliardami użytkowników w krajach rozwijających się. Koncern posiada umowy handlowe, w wielu przypadkach na wyłączność, z ponad 30 czołowymi platformami, takimi jak Twitter, Meta, LinkedIn, Snapchat, TikTok, Spotify i Twitch. Dzięki tym relacjom, koncern dostarcza cyfrowym platformom sposobu na monetyzowanie ich reklamowych zasobów na rozwijających się rynkach. Firma łączy te relacje z globalnym zasięgiem i kompleksowymi rozwiązaniami w zakresie reklamy cyfrowej, które umożliwiają reklamodawcom w 90 krajach i w 43 różnych walutach dotrzeć do blisko 3 miliardów konsumentów i zmaksymalizować potencjał ich reklamy cyfrowej.