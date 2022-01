Katarzyna Zillmann dołączyła do rodziny PUMA

Łukasz Szewczyk

• Do grona ambasadorek marki PUMA dołącza młoda wioślarka, Katarzyna Zillmann, którą marka będzie wspierać w nadchodzącym sezonie.

Współpraca ze sportsmenką została ogłoszona za pomocą spotu, który oddaje jej wszechstronność, a także przewrotność - zarówno zawodową, jak i w życiu prywatnym.W naturze Kasi leży bycie sobą, co nie dla każdego może okazać się oczywiste. "Zwycięstwoto nie tylko złoto. Zwycięstwo to nie tylko medale." - słyszymy w video z jej udziałem. Prawdziwą wygraną dla nowej ambasadorki PUMA nie jest wynik, a gra według własnych zasad. Kampania opowiada o najważniejszych dla Kasi, a także dla marki, wartościach: miłości, byciu wierną swoim przekonaniom czy dążeniu do wyznaczonego celu, nawet jeśli oznacza to konieczność pójścia pod prąd. Bo w życiu, tak jak w wioślarstwie, płynięcie w tył nie musi oznaczać cofania się - to po prostu podążanie własnym szlakiem- powiedziała Kasia Zillmann.- mówi Katarzyna Węsławowicz, Area Head of Marketing EE marki PUMA.Kasia może pochwalić się licznymi sukcesami sportowymi - jest wicemistrzynią olimpijską, a w 2018 roku zdobyła tytuł mistrzyni Europy oraz świata w czwórce podwójnej. Jej wola walki, niepokorność oraz umiejętność pracy w zespole sprawiają, że Kasia dzielnie stawia czoła wszelkim wyzwaniom pozycji szlakowej. To ona wyznacza tor dla drużyny. Wszystkie te cechy doceniła także PUMA.Autorem koncepcji kampanii oraz spotu jest dom produkcyjny MOON Films, który odpowiada również za jej realizację, przebieg, a także produkcję sesji fotograficznej oraz video. Reżyserią spotu zajął się Mac Adamczak a postprodukcję wykonał VEIN feat. Gonia Pawińska (visual artist). Działania PR w ramach kampanii prowadzi agencja teal. Dom mediowy HAVAS odpowiada za planowanie i zakup mediów.