Marcin Prokop w nowej kampanii UPC promuje pakiet Mega Paka z Viaplay

Łukasz Szewczyk

• W nowej kampanii marki UPC "Freedom" bohater marki UPCeusz oraz jej ambasador Marcin Prokop promują najnowszą ofertę operatora - Zestaw MEGA PAKA.

Pakiet MEGA PAKA składa się z internetu światłowodowego o prędkości do 750 Mb/s, pakietu telewizyjnego MAX TV oraz dostępu do platformy streamingowej na rynku polskim - Viaplay, a to wszystko za 49,99 zł przez 5 miesięcy.- mówi Magdalena Banasik, Head of Creatives w K2 Create.Kampania wystartowała pod koniec stycznia i obejmuje spoty do digitalu, komunikację w social mediach, kampanię banerową w internecie i OOH.Koncept kreatywny przygotowała agencja K2 Create, za realizację odpowiada dom produkcyjny Makata oraz dom postprodukcyjny Human Ark.