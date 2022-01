Robert Korzeniowski: Trzeba być kibicem zarówno na dobre, jak i na złe czasy

Łukasz Szewczyk

• Były chodziarz bardzo docenia osiągnięcia polskich sportowców i nie ukrywa, że każdy kolejny sukces powoduje apetyt na więcej.

• Robert Korzeniowski przyznaje, że jest stałym widzem wszelkich imprez sportowych. Teraz szykuje się na emocje, jakie przyniosą XXIV Zimowe Igrzyska Olimpijskie, które odbędą się w Pekinie w dniach 4-20 lutego.

W sporcie rywalizacja jest nieodłącznym elementem rozgrywki, budzi emocje, tworzy niepowtarzalny klimat zarówno dla zawodników, jak i dla widzów, którzy z wypiekami na twarzy oglądają zmagania na boisku, na korcie tenisowym czy też na skoczni. Robert Korzeniowski zaznacza, że z dużą przyjemnością obserwuje polskich sportowców, którzy odnoszą sukcesy, a ich nazwiska figurują na szczycie najlepszych zawodników z całego świata.- mówi agencji Newseria Lifestyle Robert Korzeniowski, chodziarz, czterokrotny mistrz olimpijski.Docenia on osiągnięcia polskich sportowców, zauważa to, co już zostało zrobione, ale jego zdaniem w obszarze sportu jest jeszcze duże pole do manewru. W tej kwestii powinniśmy się więc wzorować na najlepszych.- mówi Robert Korzeniowski.Jego zdaniem warto na tej płaszczyźnie skierować wzrok chociażby na Wielką Brytanię.- mówi mistrz olimpijski.Sportowiec zamierza bacznie śledzić XXIV Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. W polskiej reprezentacji jest 57 zawodników. Biało-Czerwoni wystartują w biathlonie, łyżwiarstwie figurowym, łyżwiarstwie szybkim - tor długi, short track, biegach narciarskich, skokach narciarskich, kombinacji norweskiej, narciarstwie alpejskim, snowboardzie i saneczkarstwie. Korzeniowski zapewnia, że oczywiście będzie kibicował całej polskiej reprezentacji, ale niektóre zmagania szczególnie go interesują. Martwi go przede wszystkim kondycja skoczków narciarskich, bo w tym sezonie zamiast dominować, są jedynie tłem dla swoich rywali.- mówi utytułowany chodziarz.Z własnego doświadczenia Robert Korzeniowski wie, ile wysiłku trzeba włożyć w to, żeby być dobrym w danej dyscyplinie sportu, ile to kosztuje pracy i wysiłku. I nawet jeśli na igrzyskach coś pójdzie nie tak, to wielkim sukcesem jest już sam udział w zawodach.- podkreśla.Jak przyznaje, z uwagą śledzi też zmagania Igi Świątek na różnych kortach tenisowych. Bardzo żałuje, że Polka nie zagrała w finale Australian Open.- mówi Robert Korzeniowski.Były chodziarz brał udział w debacie na temat wyzwań, jakie stoją przed polskim sportem, podczas jednego ze styczniowych Thursday Gathering. To cykliczny event, który stanowi platformę wymiany wiedzy i doświadczeń wśród szerokiej społeczności innowatorów: przedsiębiorców, naukowców, start-upowców czy inwestorów. Wydarzenie, którego organizatorem jest Fundacja Venture Cafe Warsaw, odbywa się w każdy czwartek w warszawskim biurowcu Varso.