Nowy dział projektów i produktów reklamowych w Gazeta.pl

Łukasz Szewczyk

• Zmiany w biurze reklamy Gazeta.pl

Magdalena Krysztofczyk / Fot. Gazeta.pl

Od 1 lutego 2022 roku w ramach biura reklamy Gazeta.pl funkcjonować będzie dział rozwoju projektów i produktów reklamowych, który w jeszcze lepszy sposób będzie wykorzystywał atuty obu zespołów. Zmiana ułatwi budowanie nowych kompetencji oraz usprawni procesy związane z utrzymaniem, rozwojem i realizacją oferty reklamowej Gazeta.pl.- tłumaczy Bartosz Wysocki, dyrektor handlowy grupy Gazeta.pl. -l - dodaje Wysocki.Na czele nowo utworzonego działu stanie Magdalena Krysztofczyk, dotychczasowa kierownik zespołu produktu reklamowego, związana z Agorą od 2014 r. W nowej roli - dyrektor działu rozwoju projektów i produktów reklamowych do jej zadań będzie należało m.in. wypracowanie formuły działania zespołu, który połączy kompetencje specjalistów z obu obszarów dostarczając i realizując najlepsze rozwiązania reklamowe.Dominika Bogusz, która do tej pory kierowała zespołem projektów specjalnych, zmieni stanowisko w strukturze grupy Gazeta.pl. Od 1 lutego br. będzie pełnić funkcję zastępcy dyrektora e-commerce ds. operacyjnych i rozwoju biznesu. Jest związana z branżą reklamową od 17 lat, a od 2008 r. pracowała w zespole odpowiadającym za niestandardowe rozwiązania reklamowe w Gazeta.pl.- mówi Krzysztof Beniowski, szef biznesu e-commerce w Gazeta.pl. -- dodaje Beniowski.Gazeta.pl mocno stawia na rozwój innowacyjnych rozwiązań w swojej ofercie reklamowej. W odpowiedzi na nową, pandemiczną rzeczywistość oraz wykorzystując zmiany nawyków konsumentów, na Moto.pl stworzony został wirtualny showroom, pozwalający na oglądanie samochodów bez wychodzenia z domu. Metamorfozę przeszedł także serwis Avanti24.pl, który stał się marketplacem, gdzie zakupy idą w parze z angażującymi treściami. Gazeta.pl w e-commerce wykorzystuje także interaktywne formaty reklamowe, takie jak "Click2Shop", czyli funkcję umożliwiającą dodanie produktu do koszyka podczas oglądania materiału wideo.