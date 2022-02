Onet Play. Ringier Axel Springer Polska z nową ofertą reklamową z obszaru wideo

Łukasz Szewczyk

• Ringier Axel Springer Polska wprowadza "Onet Play"

• Nowa oferta reklamowa umożliwia emisję spotów wideo tylko na najlepszych powierzchniach reklamowych marek z portfolio Ringier Axel Springer Polska.

Oferta "Onet Play" jest już dostępna w sprzedaży w ramach oferty Biura Reklamy Ringier Axel Springer Polska. -- mówi Mariusz Wąsiński, CSO Ringier Axel Springer Polska.W ramach "Onet Play" Klienci mogą skorzystać z trzech dostępnych wariantów oferty.Na pierwszy z wariantów - Contacts, składa się 8 pakietów umożliwiających osiągnięcie od 1 do nawet 10 mln kontaktów z reklamą wideo w okresie od tygodnia do miesiąca. W ramach tego wariantu oferty, spoty są prezentowane w całym ekosystemie serwisów Ringier Axel Springer Polska m.in. na stronie głównej Onetu, na stronach artykułowych w kanale desktop oraz mobile. To rozwiązanie dające gwarancję obecności na stronie głównej Onet.pl, które pozwala budować Klientom szerokie dotarcie do użytkowników Ringier Axel Springer Polska, sięgające nawet setek milionów kontaktów. Drugim wariantem oferty "Onet Play" jest Reach, który wspiera działania reklamowe Klientów, dzięki wysokiemu dziennemu zasięgowi - od 1 do 3 mln internautów. Natomiast w ramach wariantu Reach Platinium zostaje udostępniony największy dostępny format reklamowy wideo premium, który dociera do 1 mln użytkowników dziennie.W każdym z wariantów oferty "Onet Play", budowanie zaangażowania odbiorców można osiągnąć poprzez emisje 6 lub 15 sekundowych spotów. Kampania wideo może być spersonalizowana pod kątem założeń oraz zrealizowana w modelu, w którym rozliczenie opiera się o zasięg lub widoczność (widoczne odsłony zgodne ze standardem viewability IAB/MRC), w zależności od potrzeb Klienta.