Kryzys męskości? NOIZZ.pl z akcją społeczną o mężczyznach w Polsce (wideo)

Łukasz Szewczyk

• NOIZZ.pl zwraca uwagę na sytuację współczesnych mężczyzn w Polsce.

• Serwis na podstawie wyników badań zleconych agencji badawczej Kantar, informuje o kondycji polskich mężczyzn, ich oczekiwaniach i potrzebach oraz publikuje reportaż multimedialny.

• Twarzami kampanii są m.in. Michał Żebrowski i Sebastian Stankiewicz.

NOIZZ.pl inicjuje kampanię społeczną o mężczyznach w Polsce

Kryzys męskości

- wyjaśnia Oliwia Bosomtwe, redaktorka naczelna serwisu NOIZZ.pl. -- mówi Oliwia Bosomtwe.Jednocześnie zmieniające się oczekiwania społeczne związane z obyczajowością, emancypacją kobiet i mniejszości sprawiają, że często polscy mężczyźni czują się zagubieni. Tradycyjne wzorce zachowania nie przystają do nowych oczekiwań, a nowe dopiero się kształtują. To starcie tworzy sytuację, którą czasami określa się hasłem "kryzys męskości". NOIZZ.pl nadaje temu określeniu nowe znaczenie.- dodaje Oliwia Bosomtwe.Z badania Kantar wynika, że połowa Polaków (52% kobiet i 48% mężczyzn) w jakiś sposób nie czuje się akceptowana w społeczeństwie. Dane pokazują, że w tym momencie łączy nas poczucie społecznego wyobcowania, nawet jeśli powody, które za nim stoją, są inne. kampania społeczna "Kryzys męskości?" to jednocześnie początek dyskusji na temat konieczności zmiany narracji marek w komunikacji do mężczyzn.- komentuje Izabela Kiwak, Customer Insight & Research Manager, Ringier Axel Springer Polska.W ramach akcji powstał reportaż multimedialny na cyfrowej platformie publikacyjnej Ring Publishing, która dzięki technologii wspiera media w opowiadaniu historii w angażujący sposób.W kampanii występują m.in. artyści - Michał Żebrowski i Sebastian Stankiewicz oraz dziennikarze NOIZZ.pl: Michał Bachowski, Krzysztof Tragarz oraz Maciej Wernio. Za koncepcję oraz realizację działań odpowiada dział marketingu i redakcja NOIZZ.pl. W ramach projektu "Kryzys Męskości?" na stronie NOIZZ.pl powstała nowa kategoria tematyczna, na której będą publikowane treści dotyczące mężczyzn i wyzwań z jakimi się mierzą. Dodatkowo zaplanowano szereg działań zarówno skierowanych do B2B jak i B2C. Kampania prowadzona będzie m.in. w serwisach należących do Ringier Axel Springer Polska, w prasie oraz w mediach społecznościowych - na Facebooku, Instagramie, Tik Toku oraz na You Tube. Produkcja spotu: Bomaye Film Studio; reż. Tamara Allina, zdjęcia - Piotr Łukasiak.