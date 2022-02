Dwa miesiące za 0 zł w nowej kampanii Orange Love (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Wystartowała nowa kampania Orange przygotowana przez agencję Leo Burnett,

• Kampania zachęca klientów do przejścia do Orange i reklamuje pakiet Orange Love ze Światłowodem i smart wi-fi.

W spocie twórcy opowiadają historię rodziny znanej ze świątecznych odsłon kampanii Orange. Tym razem wydarza się sytuacja, która jest wszystkim znana z życia - w ostatniej chwili okazuje się, że trzeba na rano przygotować projekt na szkolne zajęcia. Sytuacja wydaje się skomplikowana, ale niezawodny Orange Światłowód wspiera kreatywność naszych bohaterów i pomaga uratować sytuację.Za kreację spotów w reżyserii Państwa Rodzeństwa odpowiada agencja Leo Burnett we współpracy z Orange Polska, a produkcją zajął się Lemon Film, natomiast post produkcją studio Film Garden. Planowanie i zakup mediów zostały powierzone domowi mediowemu Value Media. Za odsłonę kampanii w social mediach odpowiada Follow Agency.Wielokanałowa kampania zrealizowana będzie w telewizji, internecie, w tym w mediach społecznościowych oraz w formie materiałów drukowanych. 30-sekundowy spot można będzie obejrzeć w telewizji na kanałach należących m.in. do Polsatu, TVN. Ponadto kreacje będą emitowane w mediach społecznościowych w specjalnie dedykowanych formatach.