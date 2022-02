Google Ads - co warto wiedzieć o tej formie reklamy?

Stworzenie strony internetowej, na której prezentujesz swoją ofertę biznesową, to dopiero początek drogi. Nawet najlepiej sformułowane hasła sprzedażowe i najlepsze zdjęcia produktowe nie wystarczą, jeżeli nie sprowadzisz do siebie klientów. Jak to zrobić?

Co to jest Google Ads?

Ile kosztują kliknięcia w reklamy Google Ads?

Google Ads to reklamowy system ogłoszeniowy, który pozwala na promocję stron internetowych w wynikach wyszukiwania. Dzięki niemu można zwiększyć liczbę odwiedzin strony i zdobyć nowych klientów.Na pierwszy rzut oka brzmi to prosto, jednak w praktyce "pod maską" tegoż systemu kryje się bardzo zaawansowane oprogramowanie, które pozwala na niesamowicie elastyczne konfigurowanie kampanii i docieranie do ściśle określonych grup odbiorców.Co przy tym wszystkim jednak ciekawe - reklama Google Ads może być rozliczana na podstawie liczby kliknięć. A to oznacza możliwość płacenia za realne wejścia na stronę. I aby od razu rozwieść ewentualne wątpliwości - tak, Google jest wyposażone w mechanizmy chroniące przed ewentualnym obciążeniem reklamodawcy kosztami wynikającymi z ewentualnych prób złośliwego "wyklikiwania" reklam przez konkurencję. Wyszukiwarkowy gigant po prostu ma swoje sposoby, by z pomocą sztucznej inteligencji rozpoznawać nawet te próby oszustw, których autorzy usiłują zaciemnić swoje działania.Inaczej mówiąc - inwestycja w reklamę Google Ads jest bezpieczna. Oczywiście pod warunkiem, ze i sama kampania zostanie prawidłowo skonfigurowana.Na to nie ma jednej, prostej odpowiedzi, ponieważ reklamy w systemie są wyświetlane na zasadzie ciągle trwającej "aukcji". Poszczególni reklamodawcy sami ustalają, jaka jest maksymalna kwota, jaką są skłonni zapłacić za pojedyncze kliknięcie, jednak czy faktycznie zostanie ona osiągnięta, zależy między innymi od liczby innych reklamodawców, którym zależy na wyświetleniach w wynikach na dane słowo kluczowe, a także kwot, jakie oni zdefiniowali.Co jednak istotne - w licytacji reklam Google Ads istotne są nie tylko determinacja samych reklamodawców, ale i jakość reklam. Te kampanie, które historycznie uzyskiwały lepsze efekty i przez algorytm Google Ads zostały ocenione jako lepsze (też na podstawie stron docelowych - co jest przyczynkiem do tego, żeby o nie dbać i w razie potrzeby poprawiać ich jakość), uzyskują lepszy wynik tak zwanego współczynnika jakości. A ów współczynnik z kolei przekłada się na efektywniejszą walkę o wyższą pozycję reklamy - czasami przeważając w wyścigu z konkurentem, czasem nawet i takim, który wyznaczył wyższą stawkę za kliknięcia.Co ciekawe, oznacza to także i to, że warto ustalone parametry zmieniać w czasie. Jeśli na początku prowadzenia kampanii zainwestuje się w reklamę trochę mocniej i dzięki wyższym pozycjom uzyska więcej kliknięć, można właśnie dzięki kliknięciom uzyskać wyższy wynik jakościowy i z czasem pozwolić sobie na lekkie obniżanie stawek, bez straty samej pozycji. Nie wspominając i o tym, że na potrzebę ciągłej kontroli i optymalizacji parametrów wpływają działania konkurencji - ale to już kwestia, którą doświadczeni specjaliści zajmujący się reklamami Google Ads mają bardzo dobrze opanowane (co zresztą jest bardzo dobrą przesłanką ku temu, żeby prowadzenie kampanii linków sponsorowanych zlecać na zewnątrz, do wyspecjalizowanych agencji interaktywnych).