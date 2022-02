Biedronka rusza z loterią. Do wygrania 50 mieszkań (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Biedronka startuje z wielką loterią, w której pula nagród wynosi prawie 28 milionów złotych.

• 50 zwycięzców otrzyma po 500 tysięcy złotych na zakup mieszkania lub domu.

• Wygrać może każdy klient, który od 7 lutego do 16 kwietnia 2022 roku zrobi zakupy z aktywną kartą Moja Biedronka w jednym ze sklepów sieci za co najmniej 99 złotych.

Biedronka ruszyła z dodatkową inicjatywą i umożliwia zdobycie wielkiej wygranej. Sieć przyzna 50 nagród w wysokości 500 tysięcy złotych dla klientów, którzy wydadzą min. 99 zł na zakupy z aktywną, zarejestrowaną kartą Moja Biedronka, wyrażą chęć wzięcia udziału w loterii przed dokonaniem płatności, a numer ich losu zostanie wylosowany. Numer losu drukowany jest na paragonie oraz zapisuje się na karcie Moja Biedronka. Dodatkowo Biedronka opłaci także laureatom podatek od wygranej w loterii. W efekcie pula nagród osiągnie niespotykany pułap prawie 28 milionów złotych.- mówi Maciej Łukowski, dyrektor działu zakupów i członek zarządu sieci BiedronkaLoteria rozpoczęła się w poniedziałek 7 lutego i potrwa do 16 kwietnia 2022 roku. Dziennie na karcie Moja Biedronka można uzbierać maksymalnie 10 losów. Od poniedziałku do niedzieli można zdobywać losy, które biorą udział w losowaniu odbywającym się co tydzień, we wtorek, z wyjątkiem ostatniego losowania, które odbędzie się w środę.Co tydzień losowanych będzie 5 zwycięzców, którzy zyskają prawo do nagrody w postaci 500 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zakup domu lub mieszkania, zarówno z rynku pierwotnego jak i wtórnego.Losowania nagród odbywają się w obecności i pod nadzorem Komisji, w biurze Organizatora przy ul. Dolnej 3 w Warszawie, przy użyciu urn.Do udziału w tak atrakcyjnej loterii, pozwalającej na spełnianie marzeń, nie trzeba specjalnie zachęcać ale akcji promocyjnej towarzyszy szeroka kampania marketingowa, zaznaczająca swoją obecność w różnych kanałach komunikacji np. w telewizji, w Internecie oraz w folderach reklamowych.