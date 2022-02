WyBUHowe party. Król, Czechowski, Wojewódzki i Palikot w hicie Oddziału Zamkniętego (wideo)

Łukasz Szewczyk

Błażej Król wspólnie z Tomaszem Czechowskim, Kubą Wojewódzkim i Januszem Palikotem łączą siły

W sieci swoją premierę miał klip "Party", cover wielkiego hitu zespołu Oddział Zamknięty.

Na YouTube Art2 Music pojawiło się premierowe wykonanie utworu "Party" w wykonaniu Błażeja Króla. Jest to cover wielkiego hitu zespołu Oddział Zamknięty z roku 1983. Błażej Król, wokalista i kompozytor najpierw związany z zespołem Kawałek Kulki, który płynnie mieszał brzmienia rockowe, folkowe i czasem jazzowe, później razem z Maurycym Kiebzakiem-Górskim współtworzył eteryczny duet UL/KR. Pomysł nagrania nowej wersji utworu "Party" wyszedł od Janusza Palikota, który od lat 80-tych puszcza ten utwór na swoich imprezach domowych. Zainspirował wspólnego z Kubą i Tomka znajomego, Błażeja by wspólnie przygotowali nowe brzmienie Prywatki.- powiedział Błażej Król.- mówił Tomasz Czechowski.- stwierdził Janusz Palikot.- oznajmił Kuba Wojewódzki.Reżyserem i twórcą scenariusza teledysku jest młody, zdolny i do tego pracowity Mac Adamczak, który w niebywały sposób łączy w sobie zachwycającą świeżość spojrzenia i soczystą dawkę kreatywności z traktowaniem swoich projektów na poważnie. Rocznik '95, podobnie jak rodzice miał zostać lekarzem, ale w klasie maturalnej zrobił film dla kumpla i przepadł. Nominowany do Fryderyka za swój pierwszy teledysk (Reksiu dla Margaret), pracował z Dobro, Moon Films, Film Produkcja, a obecnie Shootme. Mimo młodego wieku potrafi prowadzić aktorów i świetnie operuje językiem fabularnym. Pracował z Agatą Kuleszą, Tomaszem Kotem, Matą, Pezetem, Anją Rubik, Michałem Czerneckim, Łukaszem Simlatem, Januszem Chabiorem i PRO8L3M. Mówi, że nie lubi reżyserować rzeczy beznadziejnych. Nie musi być polukrowane, ale dobrze, kiedy pod koniec zostaje dobry vibe. Jego portfolio stoi teledyskami, a w obrazie ważny jest dla niego rytm (sam jest basistą). Mac jest dualny. Łączy świeżość i język młodych z warsztatem i ogładą doświadczonych wyjadaczy, nieposkromioną kreatywność z odpowiedzialnością produkcyjną. Świetnie odnalazł się w projekcie "Party", gdzie połączył świat muzyki, zabawy i reklamy.Słowa Prywatki/Party napisał autor tekstów, współzałożyciel i pierwszy wokalista zespołu Oddział Zamknięty - Krzysztof Jaryczewski (Jary). Muzykę skomponował Wojciech Łuczaj - Pogorzelski - polski muzyk rockowy, kompozytor, współzałożyciel, lider i gitarzysta zespołu Oddział Zamknięty.