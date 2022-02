Jak analizować fanów na social mediach?

NapoleonCat

Analizowanie aktywności fanów w social mediach jest najbardziej miarodajnym wskaźnikiem tego, na ile dobrze rozwijamy swoje firmowe profile. Znajomość narzędzi do analizowania fanów na social mediach oraz świadomość tego, na które aspekty ich aktywności zwrócić największą uwagę, pozwoli nam na błyskawiczną optymalizację zasięgu profili społecznościowych przy minimalnym nakładzie finansowym.

Dlaczego warto analizować aktywność fanów w social mediach?

Jak zaskarbić sobie przychylność fanów?

Co jest potrzebne do skutecznej analizy fanów w mediach społecznościowych?

Raportowanie wskaźników KPI - jak wykonywać je skuteczniej?

Wszystko, czego potrzebujesz w jednym miejscu

Popularność profilu jest znacznie bardziej wiarygodnym wskaźnikiem skuteczności naszych działań niż jakiekolwiek inne wskaźniki statystyczne. Organiczny wzrost lub spadek like'ów pozostawianych przez odbiorców pod poszczególnymi wpisami daje nam jasny obraz tego, czego nasi odbiorcy oczekują.Zwracając na nie uwagę i wcielając w życie wysnute wnioski, możemy dostarczać im wartościowe, budujące siłę naszej marki treści. Ponadto - analizując uśrednioną demografię naszych fanów, będziemy w stanie przygotować treści, które przypadną do gustu większości śledzących nas osób.Sposobów na to będzie tyle, ile istnieje portali społecznościowych oraz profili naszych odbiorców - to znaczy, całkiem sporo. Podstawą jednak zawsze jest wnikliwa obserwacja. Żeby mogła ona być miarodajna, musimy dać naszym followersom odpowiednio wiele czasu na zapoznanie się z udostępnianymi przez nas treściami oraz określenie swoich oczekiwań.W przypadku social mediów komunikatem zwrotnym jest nie tylko to, co otrzymujemy werbalnie - reakcje, komentarze czy udostępnienia postów, ale całokształt zachowania społeczności. Malejąca aktywność na profilu jest dla nas równie istotnym komunikatem, co rosnący entuzjazm internetowych fanów. Reagując w porę na zmieniającą się sytuację zachowamy nasze zasięgi oraz unikniemy konieczności budowania bazy fanów od punktu wyjściowego.Natywne narzędzia do analizy fanów dostępne w social mediach rzadko dostarczają nam ilości informacji, która byłaby wystarczająca do skutecznej optymalizacji profilu. Jeżeli chcemy przeprowadzić wnikliwą analizę, która umożliwi nam podjęcie konkretnych działań, nie obejdzie się bez wsparcia specjalistycznej agencji lub odpowiednich narzędzi.Wchodzące w skład zestawu NapoleonCat narzędzie do analizy social media przedstawia nam w przystępnej formie wszystkie dane, których potrzebujemy do usprawnienia naszej aktywności w social mediach. Przy jego pomocy możemy między innymi śledzić w jednym zestawieniu realne zaangażowanie fanów w treści, które udostępniamy na różnych portalach społecznościowych, ocenić, co działa najlepiej, a nawet porównać statystyki kilku profili (naszych lub konkurencyjnych) oraz wykorzystać zdobytą w ten sposób wiedzę do zaplanowania kolejnych działań.Zestawienie KPI jest podsumowaniem skuteczności naszego profilu przez wybrany odcinek czasu. Najczęściej jest to miesiąc, tydzień lub kwartał. Dzięki niemu natychmiast odnotujemy, które z naszych profili zdobywają kolejnych zwolenników marki, a nad którymi warto byłoby popracować. Dobry raport jest podstawą do planowania kolejnych posunięć na drodze do stworzenia na każdym z naszych social mediów unikatowych, trafiających do danej społeczności treści.Pamiętajmy, że to, co podoba się użytkownikom Facebooka nie zawsze trafi w gusta osoby przeglądającej Instagrama czy Twittera. Analizując wskaźniki KPI dla każdego z profili w jednym miejscu natychmiast zauważymy, gdzie udostępniane przez nas treści trafiają na najbardziej podatny grunt.Wspomniane wcześniej narzędzie do analizy profili w social mediach umożliwia nam błyskawiczne wygenerowanie zestawienia aktywności wybranych profili. W ten sposób zyskamy mnóstwo czasu, który w przeciwnym wypadku zmuszeni bylibyśmy poświęcić na żmudną analizę danych i ręczne wprowadzanie ich do arkuszy.Choć zarządzanie profilami społecznościowymi może wydawać się wymagającym zadaniem, kluczem do sukcesu nie jest w tym wypadku posiadanie ogromnej wiedzy z zakresu informatyki czy statystyki, a jedynie zastosowanie rozwiązań, które wykonają najtrudniejszą część pracy za nas. Zestaw narzędzi do zarządzania Social Media - NapoleonCat umożliwi nam nie tylko dokładną analizę zachowań naszych fanów jak i konkurencji, ale przede wszystkim pomoże efektywnie zarządzać social mediami. Co to znaczy? W jednym miejscu możesz monitorować i odpowiadać na wszystkie wiadomości prywatne i komentarze otrzymywane na Facebooku, Instagramie, Twitterze, LinkedIn, YouTube i Google Moja Firma, a także zarządzać reakcjami na reklamy publikowane na Facebooku i Instagramie.Dzięki niemu zaoszczędzimy mnóstwo czasu, automatyzując rutynowe działania w mediach społecznościowych, oraz upewnimy się, że reagujemy na potrzeby naszych klientów w najkrótszym możliwym czasie. Wykorzystując specjalistyczne narzędzia do zarządzania mediami społecznościowymi dajesz sobie szansę na zwielokrotnienie zasięgu marketingowego Twojej firmy bez potrzeby inwestowania ogromnych kwot w tradycyjne kampanie reklamowe.