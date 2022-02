4F ubierze wszystkie reprezentacje Polski w koszykówce

Łukasz Szewczyk

• 4F rozpoczyna współpracę z Polskim Związkiem Koszykówki na poziomie reprezentacyjnym

• Reprezentacje Polski w koszykówce kobiet, mężczyzn, 3×3, na wózkach, a także reprezentacje seniorów i reprezentacje młodzieżowe będą występować w strojach przygotowanych przez 4F.

Po współpracy z najlepszymi ligowymi męskimi zespołami koszykarskimi w Polsce 4F rozszerza współpracę z PZKosz i przygotuje stroje także dla wszystkich reprezentacji.- powiedział Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki.Przypomnijmy: 4F rozpoczął współpracę z Energa Basket Ligą w sezonie 2021/2022, przygotowując m.in. stroje meczowe dla wszystkich zespołów. W ten sposób marka przeszła do historii - po raz pierwszy zdarzyło się, by wszystkie zespoły występujące w Energa Basket Lidze zostały wyposażone w asortyment od jednego producenta.Teraz 4F wkracza do reprezentacji. Marka dostarczy Polskiemu Związkowi Koszykówki pełną kolekcję ubrań oraz akcesoriów. Stroje meczowe charakteryzujące się wyjątkowym designem zostały wyprodukowane w Polsce.- mówi Michał Czechowicz, Teamwear Manager 4F.W przyszłości 4F planuje dystrybucję replik strojów reprezentacyjnych w sklepach stacjonarnych i online.