Łukasz Szewczyk

• Rolki (Reels) na Facebooku są już dostępne w ponad 150 krajach na całym świecie, w tym w Polsce.

• Dodatkowo Meta udostępnia nowe narzędzia do tworzenia i edycji filmów, miejsca oglądania Rolek, a także nowe sposoby pozwalające twórcom monetyzować ich treści.

Rolki (Reels) na Facebooku dostępne w Polsce / Fot. Facebook

Obecnie ponad połowa czasu spędzonego na Facebooku i Instagramie przypada na oglądanie wideo, a Rolki są najbardziej dynamicznie rosnącym formatem treści. Dla twórców oznacza to możliwość dotarcia do nowych obserwujących, lepszy kontakt ze swoimi odbiorcami oraz nowe źródło dochodów. Użytkownicy zyskują z kolei możliwość znalezienia i dzielenia się z innymi treściami publikowanymi przez ulubionych twórców i marki.Dzięki Rolkom na Facebooku twórcy zyskają szersze możliwości monetyzowania swoich treści. W połowie marca, na wszystkich rynkach z dostępnymi reklamami in-stream, ruszą testy Overlay Ads w Rolkach. Początkowo testowane będą dwa formaty: banery widoczne jako półprzezroczysta nakładka na dole rolki i naklejki - statyczne obrazki, które twórca może umieścić w dowolnym miejscu rolki. Część dochodu z tych reklam trafi bezpośrednio do twórców treści. Inna testowana forma monetyzacji to Gwiazdki w Rolkach. Oglądający będą mogli kupować i wysyłać Gwiazdki, by wspierać w ten sposób ulubionych twórców.Oprócz funkcji wprowadzonych w ubiegłym roku, twórcy na całym świecie będą mieli dostęp do kilku nowych: Remix (możliwość utworzenia własnej Rolki obok już istniejącej, opublikowanej na Facebooku. Pozwala na stworzenie własnej Rolki, która będzie zawierała całą lub część Rolki innego twórcy); Rolki 60-sekundowe (rolki mogą mieć długość do 60 sekund); Wersja robocza (wkrótce po utworzeniu Rolki, za pomocą opcji "Zapisz jako wersję roboczą" można będzie zachować Rolkę i wrócić do niej później); Przycinanie wideo (w nadchodzących miesiącach zostaną wprowadzone narzędzia do przycinania wideo, które ułatwią twórcom publikacje długich lub nagrywanych na żywo filmów).W nadchodzących tygodniach zostaną wprowadzone aktualizacje ułatwiające tworzenie i odkrywanie Rolek w nowych miejscach: Rolki w Relacjach (ożliwe będzie udostępnienie Rolki w Relacji na Facebooku. Ułatwi to dzielenie się ulubionymi Rolkami ze znajomymi, a twórcom zapewni większe zasięgi. Będzie również możliwe tworzenie Rolki z już udostępnionych Relacji); Rolki w Watch (będzie można oglądać Rolki bezpośrednio na karcie Watch, a wkrótce też tam je tworzyć); Rolki w Aktualnościach (dzięki dodaniu nowej zakładki w Aktualnościach, będzie można łatwo tworzyć i oglądać Rolki); Proponowane Rolki w Aktualnościach (w wybranych krajach będziemy sugerować Rolki stworzone przez osoby, które nie są jeszcze obserwowane).