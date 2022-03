OLX ułatwia pomaganie. Specjalna kategoria ogłoszeń "Dla Ukrainy"

Łukasz Szewczyk

• W obliczu tragedii, która rozgrywa się w Ukrainie wielu Polaków oferuje pomoc rzeczową i materialną, a nawet przyjmuje uchodźców pod swój dach.

• Ułatwi to nowa kategoria popularnego serwisu OLX "Dla Ukrainy".

• To wspólna inicjatywa OLX, Otodom i obido. Dodawanie ogłoszeń jest darmowe.

- tłumaczy Marcin Kawecki, szef segmentu nieruchomości w Grupie OLX.Kategoria Dla Ukrainy / Дла України jest widoczna po wejściu na stronę główną olx.pl. Mogą tam trafiać nie tylko ogłoszenia o zakwaterowaniu, ale i transporcie, pomocy medycznej, artykułach spożywczych i higienicznych oraz najważniejszych dla uchodźców usługach z zakresu prawa, tłumaczeń, pomocy psychologicznej czy opieki nad zwierzętami. Ogłoszenia można dodawać zarówno w języku polskim i obcym, jak i tylko w języku obcym lub tylko w języku polskim.Dodawanie ogłoszeń jest darmowe, oferty i przedmioty również muszą być wystawiane za darmo. Kategoria będzie ewoluować w zależności od potrzeb jej użytkowników.Kategorie, w których można dodawać ogłoszenia to:Noclegi // Нічліг• pokoje gościnne,• mieszkania/domy,• kwatery.Artykuły spożywcze // Продукти• woda,• żywność typu instant - do szybkiego przyrządzenia,• żywność puszkowana,• makaron, kasze itp.,• mleko modyfikowane.Transport // Транспорт• usługi przewozowe osób,• usługi przewozowe rzeczy.Pomoc medyczna i psychologiczna // Медична і психологічна допомога• środki medyczne i opatrunkowe,• usługi medyczne,• konsultacje psychologiczne.Pomoc prawna // Юридична допомога• konsultacje prawnicze,• pomoc notarialna.Dla zwierząt // Для тварини• opieka,• usługi weterynaryjne,• karmy suche/mokre,• poidełka i miski.Tłumaczenia // Переклади• usługi tłumaczeń.Elektronika // Електроніка• powerbanki,• telefony,• laptopy,• ładowarki.Pozostałe // Інші• koce,• śpiwory,• materace,• wielorazowe naczynia kuchenne (talerze, kubki, widelce),• odzież dla dzieci i dorosłych.Artykuły higieniczne // Засоби особистої гігієни• środki do mycia ciała,• pieluchy dziecięce,• pieluchy dla dorosłych,• podpaski higieniczne,• ręczniki papierowe,• proszki do prania,• chusteczki nawilżające,• pasty i szczoteczki do zębów,• maski wielokrotnego użytku lub maski jednorazowe.Dodatkowo w kategorii Praca na OLX dodano parametr Zapraszamy pracowników z Ukrainy / Запрошуємо людей з України. Posługując się nim, pracodawcy mogą informować poszukujących pracy, że są otwarci również na zatrudnienie uchodźców z terenów objętych wojną.