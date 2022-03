Bezpłatne pokazy dla dzieci w języku ukraińskim w kinach Helios

Łukasz Szewczyk

• Od piątku (4 marca 2022 roku) kina Helios będą wyświetlały filmy dla dzieci w ukraińskiej wersji językowej.

• Seanse dla najmłodszych widzów i ich opiekunów, którzy w ostatnich dniach licznie przybywają z objętej wojną Ukrainy, będą odbywały się we wszystkich multipleksach sieci Helios w całej Polsce.

• Bezpłatne bilety dla dzieci oraz ich opiekunów dostępne są w kasach kin.

W ciągu ostatniego tygodnia do Polski uciekło już kilkaset tysięcy uchodźców z Ukrainy, wśród których liczną grupę stanowią dzieci. Sieć kin Helios postanowiła choć na chwilę pomóc im oderwać się od dramatycznych wydarzeń, które stały się ich udziałem w ostatnim czasie. Już od najbliższego piątku multipleksy Helios będą prezentować filmy z ukraińskim dubbingiem w ramach bezpłatnych seansów w całej Polsce. Zaplanowano co najmniej jeden seans dziennie przez cały tydzień, w każdym kinie w całym kraju.Dzięki uprzejmości Warner Bros. Poland pierwszym tytułem, jaki zostanie wyświetlony w ramach cyklu, będzie film "Kosmiczny mecz: Nowa era", w którym dzieci zobaczą szalone połączenie dwóch światów: rzeczywistego z pozytywną animacją. Na ekranie czarować będzie sam mistrz NBA LeBron James oraz Królik Bugs i jego przyjaciele.Bezpłatne bilety dla dzieci oraz ich opiekunów dostępne są tylko w kasach kin. W związku z ograniczoną liczbę miejsc, w przypadku większych grup, sieć prosi o bezpośredni kontakt z wybranym kinem. Wyłącznie potwierdzona rezerwacja mailowa lub telefoniczna gwarantuje wejście na seans, zwłaszcza w przypadku grup zorganizowanych. Numery telefonów oraz adresy e-mail do obiektów sieci można znaleźć na stronie helios.pl, w zakładce "KINO".Informacje na temat seansów dla dzieci w języku ukraińskim dostępne są na stronie www.helios.pl/dzieci_ua