Darmowe seanse z ukraińskim dubbingiem w Multikinie i Cinema3D

• W sobotę (12 marca 2022 roku) we wszystkich kinach sieci Multikino i Cinema3D rozpoczną się seanse z ukraińskim dubbingiem.

• Dla uchodźców z Ukrainy filmy będą wyświetlane za darmo.

W ostatnich dniach do Polski uciekło kilkaset tysięcy uchodźców. Wśród nich są też dzieci. Wychodząc naprzeciw potrzebom coraz liczniejszej grupy osób z Ukrainy sieci kin Multikino i Cinema3D przygotowały seanse filmowe z ukraińskim dubbingiem. Będą one bezpłatne dla uchodźców z Ukrainy oraz ich opiekunów. Pierwszy film, który będzie można oglądać 12 i 13 marca, to "Kosmiczny mecz: Nowa era". Wyświetlenie wersji z dubbingiem ukraińskim możliwe jest dzięki pomocy Warner Bros Polska. W kolejne weekendy na widzów z Ukrainy będą czekały inne filmy.Osoby i firmy, które zaangażowały się w pomoc nie biorą udziału w sprincie a w maratonie, do którego Multikino i Cinema3D dołączają. Chcemy żeby nasi goście, zwłaszcza dzieci, choć przez chwilę mogły odciąć się od tego co przeżyły. Mamy nadzieję, że udział w seansie filmowym wywoła na twarzach najmłodszych uśmiech, który jest bezcenny.Kina sieci Multikino, w których 12 i 13 marca 2022 roku będzie można obejrzeć "Kosmiczny mecz: Nowa era" z ukraińskim dubbingiem: Bydgoszcz, Czechowice-Dziedzice, Elbląg, Gdańsk, Jaworzno, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań Malta, Poznań Multikino 51, Poznań Stary Browar, Pruszków, Radom, Rumia, Rybnik, Rzeszów, Słupsk, Sopot, Szczecin, Tychy, Tychy Gemini Park, Warszawa Młociny, Warszawa Targówek, Warszawa Ursynów, Warszawa Wola Park, Warszawa Złote Tarasy, Włocławek, Wrocław Pasaż Grunwaldzki, Zabrze, Zgorzelec.Kina sieci Cinema3D, w których 12 i 13 marca br. będzie można obejrzeć "Kosmiczny mecz: Nowa era" z ukraińskim dubbingiem: Biała Podlaska, Głogów, Gorzów Wielkopolski, Kalisz, Kłodzko, Leszno, Mielec, Świdnica, Świnoujście, Tarnów, Warszawa Atrium Reduta.