80-lecie Tweety'ego. Murale i produkty inspirowane uwielbianym na całym świecie kanarkiem

Łukasz Szewczyk

• 80. rocznica Tweety'ego nabiera rozpędu

• WarnerMedia Global Brands and Experiences ogłasza projekt powstania kolekcji 80 murali na całym świecie

WarnerMedia Global Brands and Experiences (WMGBE) przypomina światu, że Tweety nie jest zwykłym kanarkiem i rozpoczyna ogólnoświatowe obchody jego 80. rocznicy. Tweety, jedna z najbardziej uwielbianych postaci Looney Tunes, jest znany ze swego opanowania i autentyczności. WMGBE zleciło grupie różnych artystów z całego świata zaprojektowanie 80 oryginalnych murali, odzwierciedlających bogatą historię i osobowość Tweety'ego. Kampania "80 lat Tweety'ego" startuje 11 marca w Austin na festiwalu SXSW 2022, gdzie oficjalnie zadebiutuje pierwsza część murali. Rocznicowe obchody potrwają cały rok we wszystkich oddziałach Studia dzięki nowym treściom o Tweetym w HBOMax, Warner Bros. Home Entertainment, Warner Bros. Global Kids, Young Adults i Classics, a także nowym produktom licencyjnym z Warner Bros. Consumer Products. Kulminacja obchodów nastąpi w dniu urodzin Tweety'ego, 21 listopada 2022 roku.W ramach obchodów "80 lat Tweety'ego" powstaną wspaniałe murale, zaprojektowane przez grupę zapalonych artystów, które oddadzą entuzjazm i spryt Tweety'ego, a także jego ujmującą osobowość. Te spektakularne dzieła sztuki, które każdy będzie mógł podziwiać, pojawią się w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Polsce, Hiszpanii, Włoszech, Meksyku, Brazylii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i innych krajach. W Stanach Zjednoczonych murale Tweety'ego będzie można zobaczyć w ponad 30 miastach. Szczegółowe informacje na temat lokalizacji murali z wizerunkiem Tweety'ego, jak i samego Tweety'ego, dostępne są na stronie internetowej poświęconej jubileuszowi link - powiedziała Pam Lifford, prezes WarnerMedia Global Brands and Experiences. -W celu realizacji przedsięwzięcia WMGBE nawiązało współpracę z 16 artystami, z których każdy ma inne spojrzenie na małego bohatera. Charakterystyczny żółty kolor Tweety'ego przewija się przez wszystkie projekty, ale różne style artystów sprawią, że każdy z nich będzie niepowtarzalnie piękny. Przy wyborze artystów kierowano się różnorodnością pod względem krajów, środków artystycznego wyrazu, grup etnicznych, płci i orientacji seksualnych.Oprócz murali, obchody 80. rocznicy Tweety'ego obejmują produkty, kontent oraz wydarzenia. W Polsce 80-tą rocznicę urodzin Tweetego marka będzie świętować we współpracy z Sinsay'em, jedną ze spółek LPP, polskiej rodzinnej firmy będącej jedną z najszybciej rozwijających się spółek w regionie Centralnej i Środkowej Europy. Kolekcja z Tweetym i innymi postaciami Looney Tunes na sezon wiosenno-letni będzie dostępna w sklepach i online już od kwietnia, z największą ilością modeli przypadającą na maj. Aby uczcić 80 urodziny Tweety'ego i promować kolekcję w Sinsayu WarnerMedia Global Brands and Experiences zleci wykonanie specjalnego wielkopowierzchniowego muralu, który w maju pojawi się w miejskiej przestrzeni Gdańska, rodzinnego miasta LPP. Kolejny moment na uczczenie rocznicy przyjdzie w listopadzie kiedy powstanie drugi mural, a do sklepów Sinsay trafi kolejna, jesienno-zimowa kolekcja z Tweetym. Modele z tej kolekcji będą prezentować wybrane grafiki muralowe, które artyści z całego świata stworzyli specjalnie na obchody rocznicy marki.Tweety rozpoczął swoją karierę w świecie animacji w 1942 roku, kiedy to zadebiutował w krótkometrażowym filmie "Opowieść o dwóch kotach", który w tym samym roku został nagrodzony Oscarem. Tweety zyskiwał coraz większą popularność i wkrótce stał się jedną z najbardziej lubianych postaci Looney Tunes, ustępując pod względem powszechnej znajomości jedynie Królikowi Bugsowi. Wystąpił w wielu filmach, w tym w "Birds Anonymous" (1957), który przyniósł mu drugiego Oscara. Przez ponad osiem dekad Tweety przypominał fanom, że nawet ktoś tak malutki może przechytrzyć największego wroga i uosabiał to, co znaczy "być nieskrępowanie sobą". Z tego powodu Tweety stał się ulubieńcem popkultury i jest obecny w świecie mody i stylu życia, pojawiając się w nich w najbardziej nieoczekiwany sposób. Jego jaskrawożółty kolor, optymizm i siła sprawiają, że jest ulubieńcem celebrytów, influencerów, projektantów mody, artystów i wielu innych.