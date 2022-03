300 tys. zł zebrały rozgłośnie radiowe dzięki Blokom Charytatywnym na rzecz Ukrainy

Łukasz Szewczyk

• W poniedziałek (14 marca 2022 roku) 168 stacji radiowych w całej Polsce wyemitowało dwa Charytatywne Bloki Reklamowe dla Ukrainy.

• Całkowity przychód z akcji - 300 tys. zł zostanie przekazany Polskiej Misji Medycznej.

Każda ze stacji należących do czterech grup radiowych, które zorganizowały akcję: Grupy Eurozet, Grupy Radiowej Agory, Grupy RMF i Grupy ZPR Media SA, przekazała na jej rzecz 360 sekund swojego czasu reklamowego. Bloki Charytatywne można było usłyszeć w 168 stacjach - ogólnopolskich, ponadregionalnych i lokalnych.Spoty-cegiełki (każdy sprzedawany po 20 tys. zł) kupili reklamodawcy będący właścicielami 15 brandów: Audioteka, BP, Bricomarché, HBO Max, Intermarché, Kaufland, lody Koral, Lidl, M1, Media Expert, Media Markt, Melitta, Orange, Orlen i Ravi.- mówi Maciej Moszczyński, dyrektor zarządzający Tandem Media (brokera Grupy Radiowej Agory).- mówi Ewa Rosiewicz, członek zarządu i dyrektor biura reklamy Eurozetu.- dodaje Tomasz Ramza, dyrektor generalny Działu Sprzedaży Grupy RMF.- zapowiada Jacek Kapela, dyrektor handlowy ds. sprzedaży krajowej w Grupie Radiowej Time (Grupa ZPR Media).Polska Misja Medyczna od ponad 20 lat zajmuje się pomocą humanitarną i rozwojową na całym świecie. Aktualnie prowadzi zbiórkę środków na pomoc Ukrainie. Głównym celem jest pilna odpowiedź na potrzeby mieszkańców w obszarach dotkniętych działaniami zbrojnymi.Radiowe Bloki Charytatywne nadano w dwóch pasmach: 9:00-10:00 i 14:00-15:00. W sumie przekaz mógł dotrzeć do ponad 8 mln Polaków - zasięg w tym czasie 168 stacji biorących udział w akcji to 8,3 mln osób, a łączny udział w czasie słuchania tych rozgłośni wynosi 74%.Inicjatywa wsparcia Ukrainy poprzez emisję Bloków Charytatywnych została skoordynowana przez porozumienie I Love Radio, tworzone przez cztery grupy radiowe: Grupę Eurozet, Grupę Radiową Agory, Grupę RMF i Grupę ZPR Media SA. I Love Radio to platforma wiedzy o rynku i reklamie radiowej dla specjalistów i profesjonalistów. Celem projektu jest popularyzacja radia w Polsce jako efektywnego medium reklamowego poprzez działania promocyjne, edukacyjne i badawcze. Na portalu www.iloveradio.pl znajdują się m.in. case studies, eksperckie artykuły, dane na temat słuchalności radia, praktyczne porady dla media plannerów i marketerów.