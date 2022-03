Prezes w mediach społecznościowych buduje prestiż firmy. Ewentualne Błędy mogą słono kosztować

Łukasz Szewczyk

• Odpowiednio budowana marka osobista pomaga uzyskać przewagę konkurencyjną

• Coraz więcej prezesów firm, w tym największych na rynku, prowadzi profile w mediach społecznościowych.

• Wielu z nich korzysta przy tym z rad specjalistów, bo social media mogą się okazać polem minowym i źródłem kryzysów.

W 2015 roku raport dotyczący dyrektorów generalnych międzynarodowej firmy Domo informował, że zaledwie 39 proc. prezesów firm z listy Fortune 500 było aktywnych w mediach społecznościowych. W 2021 roku ten odsetek wzrósł do 68 proc., co oznacza, że 340 prezesów buduje swoją markę w social mediach (dane CEO Tutorial). Porównanie wyników tych badań wskazuje, że w ciągu ostatnich sześciu lat 145 CEO korzystało z co najmniej jednego kanału mediów społecznościowych: LinkedIn, Twitter, Facebook i Instagram. Imponująca liczba 319 dyrektorów generalnych firm z listy Fortune 500 jest aktywnych na LinkedIn, co stanowi 94 proc. ogólnej liczby. Drugą co do wielkości platformą dla prezesów jest Twitter - korzysta z niego 140 prezesów największych firm.Podobne wnioski płyną z raportu On Board Think Kong realizowanego globalnie w ramach sieci ECCO Network. W 2019 roku stwierdzono, że 58 proc. prezesów największych światowych spółek giełdowych jest reprezentowanych na LinkedIn, co stanowi wzrost o 41 proc. w porównaniu do 2017 roku, a Twitter był wybierany przez 17 proc. CEO. W Polsce było to odpowiednio 60 proc. oraz 20 proc. badanych. Znacznie częściej na obecność w SM decydowali się dyrektorzy generalni we Francji, Danii, Australii czy Holandii.- podkreśla w rozmowie z agencją informacyjną Newseria dr Mateusz Grzesiak, wykładowca, psycholog i konsultant.Za przykład podaje Rafała Brzoskę, szefa InPostu, czy Bartosza Skwarczka dowodzącego G2A. Polscy prezesi obecni w mediach społecznościowych doskonale wiedzą, że w dzisiejszych czasach nie można stronić od popularności w internecie. Budując swoje marki, śledzą zachodnie trendy. To kolejny ze sposobów na uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku. Przytaczane przez On Board Think Kong wyniki sondażu BrandFog pokazują, że aż 81 proc. ludzi uważa, że CEO aktywny w social mediach jest lepiej przygotowany do wprowadzenia firmy w świat online. Większość uczestników badania potwierdziła też, że aktywność szefa w mediach społecznościowych wzmacnia ich przekonanie, że prezes świetnie dogaduje się z klientami (89 proc.) i pracownikami (85 proc.).- wyjaśnia dr Mateusz Grzesiak.- tłumaczy ekspert. -Pandemia COVID-19 również miała na to wpływ. Dzisiaj dyrektor generalny czy prezes musi znaleźć nowy sposób na komunikację z zespołami, które często pracują zdalnie. Platformą, która temu służy, mogą być media społecznościowe. Poza tym budowanie marki osobistej prezesa może być także istotnym elementem employer brandingu, czyli wizerunku marki jako pracodawcy, a to z kolei pomaga przyciągać największe talenty z rynku.- mówi dr Mateusz Grzesiak.Kanały mediów społecznościowych są także okazją do pokazywania swojego doświadczenia, osiągnięć, budowania sieci kontaktów, które obserwują kontrahenci, partnerzy i pracownicy, ale też przyszli, więksi pracodawcy.- podkreśla wykładowca, psycholog i konsultant.O potencjalnej sile rażenia obecności autorytetów biznesu w mediach społecznościowych może świadczyć przykład wypowiedzi Elona Muska na temat kryptowalut. Kiedy założyciel Tesli informował na Twitterze o tym, że za produkty jego firmy będzie można płacić bitcoinem czy dogecoinem, notowania tych kryptoaktywów momentalnie szły w górę.Ten przykład może wskazywać również na to, że ewentualne błędy przy budowaniu marki w social mediach mogą słono kosztować zarówno samego zainteresowanego, jak i jego firmę.- zaleca dr Mateusz Grzesiak. -