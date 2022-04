Rusza wiosenna loteria Empiku. Do wygrania elektryczny Fiat 500

Łukasz Szewczyk

• Empik organizuje pierwszą od wielu lat loterię dla klientów salonów stacjonarnych i platformy Empik.com.

• Do wygrania jest elektryczny Fiat 500 (RED) i ponad 100 tygodniowych nagród rzeczowych z kategorii takich jak Elektronika, Sport, Kosmetyki czy Zabawki.

- komentuje Joanna Król-Kielar, Brand & Trade Activation Manager.Aby wziąć udział w loterii należy zrobić zakupy za min. 50 zł w Empiku (w salonach stacjonarnych, sklepach Papiernik by Empik, platformie Empik.com czy w serwisie Empik Foto), a zachowany dowód zakupu zarejestrować w aplikacji Empik lub na dedykowanej stronie Empik.com/loteria. Każde kolejne wydane 50 zł zwiększa szansę na wygraną i powiększa pulę losów danego uczestnika. Na dodatkowe korzyści mogą liczyć użytkownicy Empik Premium - każdy zgłoszony przez nich los zostanie automatycznie podwojony. Podobne zasady dotyczą rejestracji zakupów poprzez aplikację Empik - osobom, które wybiorą ten kanał także zostaną przyznane dwa dodatkowe losy.Nagrodą główną w trwającej równo 30 dni loterii jest elektryczny Fiat 500 (RED). Model ten został zaprojektowany w wyniku współpracy marki Fiat z organizacją pomocową (RED), a jego sprzedaż wspiera działania na rzecz walki z pandemiami.W ramach losowań tygodniowych, uczestnicy mają szansę na zdobycie ponad 100 nagród rzeczowych z kategorii takich jak elektronika, AGD, sport, kosmetyki, zabawki czy podróże. W puli znajdują się m.in.: skuter Yamaha, vouchery na wycieczki z biurem podróży Itaka, aparaty Instax, zegarki sportowe Fitbit, ekspresy do kawy oraz zestawy garnków i patelni marki Smeg, hulajnogi marki Spokey, projektory, słuchawki bezprzewodowe, zestawy klocków Lego, roczne zapasy kosmetyków marki Tołpa, czytniki e-booków oraz karty podarunkowe do wykorzystania w sklepach Empik i Empik Foto.Każdy uczestnik loterii, bez względu na wynik losowania, może liczyć na nagrodę gwarantowaną.Dzięki temu będą mogli korzystać z bazy 90 000 tysięcy audiobooków, e-booków, podcastów czy seriali audio oraz milionów utworów muzycznych.