TVN Media wprowadza zakup reklamy w systemie aukcyjnym

Łukasz Szewczyk

• W kwietniu TVN Media wprowadza do swojej oferty nowy model zakupu reklamy.

• Na początku umożliwiona zostanie licytacja ceny specjalnych bloków reklamowych.

Zakup reklamy będzie realizowany z wykorzystaniem narzędzia Ad_Auction, dzięki któremu cały proces odbywać się będzie w czasie rzeczywistym, co zagwarantuje wszystkim uczestnikom obserwację kolejnych postąpień (tj. kwot, o jakie zmienia się proponowana cena podczas licytacji), czas na podjęcie decyzji oraz zapewni transparentność wszystkich podejmowanych działań.- mówi Piotr Tyborowicz, Dyrektor Biura Reklamy TVN Media.Oferta kwietniowej aukcji to dziewięć 30-sekundowych bloków reklamowych. Każdy z nich będzie przeznaczony dla jednego reklamodawcy i zostanie wyemitowany w majowej ramówce kanału TVN. Bloki te będą umieszczone tuż przed premierami najchętniej oglądanych pozycji filmowych i rozrywkowych, w tym przy finałowych odcinkach top formatów TVN, takich jak "Mask Singer" czy "Masterchef Junior".Nowy model zakłada dynamiczną wycenę spotów, uzależnioną od oferty reklamodawców. Ceny wywoławcze zostaną podane w kwotach netto, takich samych dla wszystkich licytujących. Każdy reklamodawca, po spełnieniu ogłoszonych w regulaminie wymogów, otrzyma dostęp do mechanizmu aukcyjnego i możliwość bezpośredniego uczestnictwa w całym procesie.- wyjaśnia Andrzej Karasowski, Dyrektor Działu Rozwoju Produktu Reklamowego w TVN Media.- dodaje Karasowski.