Krzysztof Zalewski ambasadorem marki Żywiec Zdrój Delikatnie Musujący (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Żywiec Zdrój Delikatnie Musujący charakteryzuje się drobnymi a'la szampańskimi bąbelkami.

• Do odkrycia tego źródła orzeźwienia z najdelikatniejszymi bąbelkami Żywiec Zdrój zachęca ambasador marki - Krzysztof Zalewski.

Wokalista nie tylko popularny, ale też ceniony przez krytyków muzycznych i publiczność - Krzysztof Zalewski, bo o nim mowa - właśnie został ambasadorem marki Żywiec Zdrój. Już teraz można go oglądać w spotach telewizyjnych, gdzie towarzyszącą mu kobietę zachęca do skosztowania nowej, delikatnie musującej wody Żywiec Zdrój. Bohaterka przenosi się w świat marzeń, co symbolizuje przyjemnościowy charakter produktu. Kampania z udziałem Krzysztofa Zalewskiego towarzyszy wprowadzeniu na rynek nowej odsłony lekko gazowanej wody Żywiec Zdrój Delikatnie Musujący, a przedstawienie wody w kieliszkach ma dodatkowo podkreślić wyjątkowość zawartych w niej drobnych, a'la szampańskich bąbelków.Żywiec Zdrój Delikatnie Musujący to nowa odsłona wody gazowanej. Wyróżniają go najdelikatniejsze bąbelki, które subtelnie musując dostarczają doznań sensorycznych i sprawiają, że picie wody może być prawdziwą przyjemnością. Żywiec Zdrój Delikatnie Musujący, to doskonały sposób by zadbać o właściwe nawodnienie - szczególnie wiosną i latem, kiedy temperatury rosną, a organizm potrzebuje więcej wody by właściwe funkcjonować. Produkt wyróżnia również samo opakowanie z subtelną grafiką w odcieniach turkusu, co dodatkowo podkreśla delikatność produktu.Krzysztof Zalewski pojawi się nie tylko w spocie telewizyjnym Żywiec Zdrój - do którego ścieżką dźwiękową jest piosenka ,,Annuszka"- ale również w mediach społecznościowych i innych kanałach komunikacyjnych. Kampania reklamowa, kierowana głównie do kobiet będzie realizowana w marcu, kwietniu i maju. Działania obejmą: spot 15', VOD, digital - w tym media społecznościowe, prasę, sampling i działania w punkcie sprzedaży. Koncepcję kreatywną stworzyła agencja GoldenSubmarine, spot wyprodukowała agencja Ones Production, za planowanie mediów odpowiada Mediacom, a działania PR marki prowadzi agencja Tailor Made PR.