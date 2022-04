Męskie granie 2022 w nowej forumle. 16 koncertów w ośmiu miastach

Łukasz Szewczyk

• Najpopularniejsza trasa koncertowa nad Wisłą powraca w nowej formule.

• W tym roku projekt sponsorowany przez markę Żywiec przybierze formę festiwalu odbywającego się przez dwa dni w aż ośmiu miastach Polski.

Męskie Granie 2022 odwiedzi następujące miasta:

Męskie Granie od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Bilety na wydarzenie są rozchwytywane, a single promujące trasę mają po kilkadziesiąt (a nawet kilkaset) milionów odsłuchań na YouTube. Marka Żywiec, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom fanów muzyki, postanowiła zaprosić ich w tym roku na aż 16 koncertów, które odbędą się w ośmiu miastach: Poznaniu (24-25 czerwca, Park Cytadela), Katowicach (8-9 lipca, Muchowiec), Warszawie (15-16 lipca, Służewiec), Wrocławiu (22-23 lipca, Partynice), Krakowie (29-30 lipca, Muzeum Lotnictwa), Szczecinie (12-13 sierpnia, Łasztownia), Gdańsku (19-20 sierpnia, Polsat Plus Arena) i Żywcu (26-27 sierpnia, Amfiteatr Pod Grojcem).Męskie Granie to wydarzenie, które od lat zbliża ludzi, stanowiąc przestrzeń wymiany wrażeń, myśli i emocji, zarówno dla zaproszonych artystów, jaki i publiczności. Tego lata tych wyjątkowych spotkań będzie jeszcze więcej, ponieważ trasa przybierze formułę festiwalu, podczas którego koncerty będą się odbywały w piątki i soboty. Na dwóch scenach zaprezentują się najlepsi polscy artyści, zarówno ci znani z poprzednich edycji Męskiego Grania, jak i zupełnie nowi reprezentanci młodego pokolenia. Męskie Granie Orkiestrę 2022, której skład ujawniony zostanie w najbliższych tygodniach, będzie można usłyszeć w każdą sobotę. Zwieńczeniem piątkowych koncertów będzie natomiast wyjątkowy projekt przygotowany specjalnie na tegoroczną trasę, którego nie będzie można usłyszeć w żadnym innym miejscu. Oba dni będą miały zupełnie inny program, który z pewnością przypadnie do gustu fanom polskiej muzyki - nie zabraknie nowości i debiutów oraz nieoczekiwanych połączeń. Cały line-up Męskiego Grania zostanie ujawniony w najbliższych tygodniach.- mówi Dorota Nowakowska, Manager Marki Żywiec. -- dodaje Nowakowska.Przedsprzedaż biletów rozpocznie się 7 kwietnia o 12.00 i potrwa do 23.59 lub do wyczerpania puli. Tego dnia bilety będą mogli zakupić jedynie użytkownicy Allegro posiadający usługę Allegro SMART!, wchodząc na dedykowaną stronę wydarzenia. Allegro SMART! to usługa, dzięki której każdy może cieszyć się z darmowych i nielimitowanych dostaw oraz dostępu do specjalnych okazji czy przedsprzedaży. Allegro Smart! jest płatny 49 zł rocznie lub 10,99 zł miesięcznie oraz bezpłatny w ramach promocji Smart! na Start. Przedsprzedaż biletów dostępnych dla wszystkich fanów trasy wystartuje 8 kwietnia, również o 12.00.Płatność za bilety - zarówno 7, jak i 8 kwietnia - będzie możliwa jedynie przy pomocy BLIKA, oficjalnego partnera tegorocznej trasy. Aby zapłacić BLIKIEM, potrzebny jest jedynie telefon z aplikacją mobilną banku, który udostępnia BLIKA, a dziś to praktycznie każdy bank w Polsce. Bilety jednodniowe dostępne będą w cenie 199 zł, a karnety na dwa dni - w cenie 360 zł.