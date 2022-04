Michał Szczygieł w koncertowej wersji. Teledysk nakręcony smartfonem Galaxy S22 Ultra (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Michał Szczygieł i Samsung łączą siły

• Trzy utwory w nowych aranżacjach z zachwycającą panoramą miasta w tle

• Wszystko to zarejestrowane 190 metrów nad ziemią wyłącznie przy użyciu Galaxy S22 Ultra

W ramach muzycznego projektu Sky Session Samsung łączy siły z czołowym artystą młodego pokolenia Michałem Szczygłem. Podczas specjalnej sesji na żywo utwory Michała zarejestrowane zostały w nowych aranżacjach. Wyjątkowemu występowi towarzyszyła wyjątkowa sceneria - zmieniająca się wraz z upływem dnia panorama Warszawy widziana z perspektywy jednego z najwyższych budynków w mieście. Całość została zarejestrowana najnowszym fotograficznym smartfonem Galaxy S22 Ultra.- mówi Magda Sielachowicz-Nowakowska, Head of Marketing, Samsung.""Spontan", "To będzie dobry dzień", "Jakby co" - to trzy utwory z debiutanckiej płyty Michała Szczygła, która ukazała się w 2021 r. nakładem wytwórni Universal Music Polska. Pomysł, aby zrealizować je w formule muzycznej sesji na żywo zrodził się w głowie artysty już podczas nagrywania oficjalnego klipu do utworu "Spontan". -- wspomina Michał Szczygieł.Panorama Warszawy stała się naturalną scenerią do zaprezentowania utworów w nowych muzycznych aranżacjach. Twórcom zależało, by uchwycić miasto w różnych świetlnych sekwencjach - od świtu, poprzez golden hour, aż po późne godziny nocne. Każdy utwór został zarejestrowany o innej porze dnia, co było dużym reżyserskim wyzwaniem. W zrealizowaniu tego zadania pomógł smartfon Galaxy S22 Ultra, który pełnił na planie rolę głównej kamery.Zdjęcia do Sky Session zostały zrealizowane 21 lutego 2022 r. w Skyfall Warsaw - na 46 piętrze jednego z najwyższych wieżowców w Warszawie.