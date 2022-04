Prawie 12 mln Polaków korzysta z programu lojalnościowego Biedronki. W przygotowaniu aplikacja

Łukasz Szewczyk

• Moja Biedronka jest w tej chwili najpopularniejszym tego typu programem w Polsce, zbliżając się do 12 mln aktywnych klientów.

- mówi agencji Newseria Biznes Jakub Mazur, młodszy menedżer ds. komunikacji korporacyjnej w Jeronimo Martins Polska.Wprowadzona w 2016 roku Moja Biedronka jest w tej chwili najpopularniejszym programem lojalnościowym w Polsce. Aktywną kartę ma już ponad 11,8 mln klientów - to więcej niż cała populacja takich krajów jak Grecja, Portugalia, Węgry czy Austria. Statystycznie Moja Biedronka jest obecna w ponad 80 proc. polskich gospodarstw domowych, których według danych GUS jest ok. 14,5 mln. Sieć wskazuje, że tym, co przyciąga do programu nowych klientów, są przede wszystkim oszczędności i benefity, na które mogą liczyć posiadacze karty.- mówi Jakub Mazur.Zdecydowaną większość posiadaczy karty Moja Biedronka stanowią klienci z Polski. Jednak od kwietnia 2021 roku, od kiedy sieć handlowa umożliwiła rejestrowanie w swoim programie lojalnościowym numerów telefonów z Niemiec i Litwy, szybko przybywa też użytkowników zagranicznych.- mówi ekspert Jeronimo Martins Polska.Biedronka zwraca uwagę, że obcokrajowcy mieszkający w Polsce na ogół korzystają z polskich numerów telefonów. Tak więc dane dotyczące rejestracji klientów z innych krajów dotyczą głównie tych osób, które okresowo przekraczają granicę, np. z myślą o zakupach w przygranicznych sklepach.- mówi Jakub Mazur.Statystyki pokazują, że Biedronka najwięcej aktywnych klientów z zagranicy ma w Czechach (41 proc.), Ukrainie (25 proc.) i na Litwie (18 proc.). Co ciekawe, z analiz wynika też, że każda nacja ma ulubione produkty z Biedronki, które najchętniej wybiera podczas zakupów w polskiej sieci.- mówi ekspert Jeronimo Martins Polska.Jak podaje Biedronka, klienci z Ukrainy doceniają zwłaszcza polskie masła, śmietany i mleko, często wybierają wędliny oraz świeże mięso wieprzowe. Jest też znacząca grupa miłośników śledzia po kołobrzesku. Litwini preferują m.in. żeberka BBQ wolno gotowane, piwa oraz alkohole wysokoprocentowe. Z kolei Słowacy szukają przede wszystkim polskiego nabiału.Sieć wskazuje też, że w lutym i marcu tego roku zauważalnie wzrosła liczba nowych aktywacji kart Moja Biedronka przypisanych do numerów telefonów z Polski (odpowiednio: 20 proc. i 15 proc. więcej niż średnio w ostatnich trzech miesiącach 2021 roku). Może to mieć związek z wybuchem wojny w Ukrainie i napływem uchodźców z tego kraju, którzy przy przekraczaniu granicy otrzymują polskie karty SIM. Wpływ na ten przyrost mogła mieć też odbywająca się równolegle akcja promocyjna Wielka Loteria Wygraj Mieszkanie z Biedronką, w której sieć co tydzień rozdaje pięć nagród po 500 tys. zł z przeznaczeniem na zakup mieszkania lub domu.