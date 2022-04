I ❤ marketing & technology odbędzie się w maju!

Materiał partnera

18-20 maja 2022 w Warszawie odbędzie się kolejna edycja kultowej konferencji marketingowej - I ​​❤ marketing & technology. Event odbędzie się stacjonarnie w Multikinie Złote Tarasy, ale można wziąć w nim udział również online.

Konferencja potrwa trzy dni i wystąpi na niej w sumie 60 prelegentek i prelegentów. I ❤ marketing & technology to przede wszystkim dawka skondensowanej wiedzy, bo każdy występujący to, a na przekazanie cennych wskazówek ma jedynie. Dzięki temu musi maksymalnie wykorzystać czas i skupić się na tym, co naprawdę istotne. Co więcej,o miano najlepszego wystąpienia, a o ich wynagrodzeniu decyduje publiczność, która ocenia wszystkie prelekcje. Ciekawym uzupełnieniem prezentacji będą panele dyskusyjne, podczas których występujący odpowiedzą na pytania publiczności.I ❤ social mediaI ❤ tech - NOWOŚĆ!I ❤ marketingI ❤ tv & video - NOWOŚĆ!I ❤ seo & contentDzięki temuznajdzie odpowiedni dla siebie obszar. Uczestnicy mają do wyboru bilety zarówno na pojedyncze dni, jak i pakiety dwu oraz trzy dniowe.Zaletą konferencji jest również to, że są tutaj przedstawiciele zarówno korporacji, MŚP, jak i agencji marketingowych. Dzięki temustoi na bardzo wysokim poziomie, a wiele spotkań biznesowych można odbyć w czasie samego wydarzenia.Aby dowiedzieć się więcej o konferencji, warto zajrzeć na stronę internetową ilovemkt.pl