Stenka, Wasilewska i Głowacki w nowej kampanii Playera i Fundacji ITAKA (wideo)

Łukasz Szewczyk

• "W pokojach zaginionych mieszka nadzieja, która nigdy nie gaśnie"

• Nowa poruszająca kampania Playera i Fundacji ITAKA

Od piątku 15 kwietnia na antenie kanałów TVN Grupa Discovery i w mediach społecznościowych widzowie mogą zobaczyć trzy poruszające spoty w ramach nowej kampanii Playera i Fundacji ITAKA.Przez lata były świadkami szczęśliwych rodzinnych chwil, rodzących się talentów, po prostu codzienności. Dziś to miejsca, w których niespodziewanie czas się zatrzymał i zamieszkała w nich nadzieja. Nadzieja na to, że pewnego dnia głos ich mieszkańca ponownie wybrzmi między ścianami, wypełni obecną teraz pustkę. O czym mowa? O pokojach osób zaginionych, które często przez lata pozostają nietknięte.Pokoje osób zaginionych stały się tematem przewodnim nowej akcji Playera i Fundacji ITAKA. W ramach kampanii "W pokojach zaginionych mieszka nadzieja, która nigdy nie gaśnie" są emitowane trzy spoty z udziałem Danuty Stenki, Justyny Wasilewskiej i Piotra Głowackiego - gwiazd produkcji Player Original "Nieobecni". Każdy z nich to chwytające za serce słowa - wspomnienia - rodzin, które straciły swoich bliskich i od lat czekają na ich powrót."W pokojach zaginionych mieszka nadzieja, która nigdy nie gaśnie" jest kontynuacją wspólnej akcji Playera i Fundacji ITAKA "Nieobecni są wśród nas", która wystartowała w grudniu 2020 r. Kampania poruszyła serca milionów osób i uświadomiła, jak duża jest skala zaginięć w Polsce.