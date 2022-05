"Trzeba mieć siłę, żeby być innym". Michał Szpak ambasadorem marki Pantene

Łukasz Szewczyk

• Startuje nowa kampania Pantene, w której, po raz pierwszy w polskiej historii marki, jej ambasadorem został mężczyzna - Michał Szpak.

• Piosenkarz jest znany ze swoich długich, pięknych i kręconych włosów, które są jego znakiem rozpoznawczym od ponad 10 lat.

Nowa kampania marki #SiłaWłosów mówi o tym, jak ważną rolę w życiu każdego z nas odgrywają włosy. To one właśnie są jednym z głównych sposobów na określanie naszej tożsamości, wyrażania tego, kim jesteśmy, jak chcemy być postrzegani. Kiedy włosy są takie, jakie chcemy, aby były - to są źródłem naszej wewnętrznej siły. Pantene zauważa jednak, że bycie sobą nie zawsze jest łatwe, gdyż nasz wizerunek może spotkać się ze społecznym odrzuceniem. Misją marki jest wsparcie każdego w wyrażaniu siebie poprzez włosy. Podkreśla to hasło kampanii: "Trzeba mieć siłę, żeby być innym, ale warto".Wybór Michała Szpaka na nowego ambasadora Pantene potwierdza zaangażowanie marki w inicjowanie dyskusji na tematy istotne społecznie. Kampania #SiłaWłosów ma wspierać każdego w wyrażaniu swojego indywidualizmu - niezależnie od uprzedzeń czy obowiązujących kanonów piękna.Michał jest tego uosobieniem. Artysta był dumny ze swojego wizerunku nawet wtedy, gdy jego niezwykły wygląd spotykał się z brakiem akceptacji ze strony otoczenia. Jego wewnętrzna siła i niezłomność pozwoliły mu pozostać sobą i osiągnąć sukces. Nowy ambasador Pantene inspiruje tysiące ludzi do odważenia się do bycia prawdziwym sobą. Każdego dnia manifestuje siłę, jaką czerpie ze swoich włosów, będących nieodłączną częścią jego wizerunku.- mówi Michał SzpakW najnowszej reklamie Michał Szpak opowiada historię o tym, że czasem wyrażanie siebie wymaga ogromnej odwagi, ale bez wątpienia jest tego warte. Pokazuje też, jak ważną rolę w jego życiu prywatnym i scenicznym odgrywają włosy. Marka Pantene natomiast podkreśla, że dzięki odpowiedniej pielęgnacji włosów każdego dnia możemy osiągnąć nie tylko ich zdrowie i piękno, ale też pewność siebie i odwagę do bycia sobą w każdej sytuacji. #SiłaWłosówZdrowe i silne włosy są synonimem marki Pantene od ponad 75 lat. Wyjątkowa formuła Pantene Pro-V została opracowana w latach 40. XX wieku przez szwajcarskiego naukowca Dr. Gustawa Erelmana, który jako pierwszy zastosował pantenol (stąd nazwa marki) dla wzmocnienia struktury osłabionych włosów. Przez ostatnie dekady naukowcy marki stale ulepszali jej formułę, tak by więcej ludzi mogło czerpać siłę i radość ze swoich włosów. Dzisiaj marka Pantene ma w swoim portfolio dziesiątki produktów, które zachwycają konsumentów na całym świecie, przywracając zdrowie i piękny wygląd ich włosów.Koncept kreatywny najnowszej kampanii Pantene kampanii przygotowała agencja Grey Group Poland. Za planowanie i zakup mediów odpowiada dom mediowy Mediacom, a obsługę public relations zapewnia agencja Partner of Promotion.