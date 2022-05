Canal+ Online w nowej kampanii promuje współdzielenia konta (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Canal+ rozpoczął nową kampanię reklamową serwisu streamingowego Canal+ online pod hasłem "Canal+ online jest tak dobry, że musisz się nim podzielić".

• W spotach promocyjnych po raz kolejny można zobaczyć psy dobrze znane z poprzednich odsłon kampanii reklamowych Canal+.

Tym razem para sympatycznych psów rozmawia na temat promocyjnej oferty na dostęp do paczki(przez pierwsze trzy miesiące) oraz w humorystyczny sposób zwraca uwagę na możliwość współdzielenia konta Canal+ online między trzema członkami rodziny.Kreację do kampanii przygotowała agencja Moon Films we współpracy z działem kreacji Canal+ Polska. Za zakup mediów do kampanii jest odpowiedzialna agencja Havas Media. Kampania jest realizowana w stacjach telewizyjnych, wybranych serwisach streamingowych oraz na YouTube.Canal+ Online to serwis streamingowy oferujący tysiące seriali i filmów na życzenie oraz informacje i sport na żywo. Za dostęp do oferty serwisu można płacić w miesięcznym modelu subskrypcyjnym i bez długoterminowej umowy, korzystać na wielu urządzeniach i odtwarzać treści w trzech streamach jednocześnie. Z Canal+ Online można obecnie korzystać przez przeglądarkę internetową, aplikację mobilną na iOS i Android, dekoder Canal+ Box 4K, aplikację w telewizorze z systemem Android TV i Samsung Smart TV oraz przystawki Android TV i Apple TV.