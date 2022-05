Michał Kempa i Kinga Kosik-Burzyńskiejw w abawnej kampanii "Player to ma!" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Wystartowała kampania promującą ofertę

• W ramach niej widzowie telewizyjni i użytkownicy portali społecznościowych zobaczą zabawne i pełne humoru spoty z udziałem Michała Kempy oraz aktorki "Klubu Komediowego", Kingi Kosik-Burzyńskiej.

W miniony weekend player.pl rozpoczął nową kampanię promocyjną pod hasłem "Player to ma!", która skupi się na bogactwie oferty programowej platformy. Player - jako jedyny w Polsce - oferuje swoim użytkownikom dostęp do prawie każdego rodzaju treści. W pierwszej odsłonie akcji "Player to ma!" widzowie zobaczą dwa spoty z udziałem Michała Kempy oraz Kingi Kosik-Burzyńskiej, aktorki z "Klubu Komediowego", która również była częścią wcześniejszej kampanii serwisu "Player się zmienił - nie znasz, to poznaj!". W kolejnych odsłonach zadebiutują następne spoty z udziałem pary komików.Kampania promocyjna platformy "Player to ma!" pojawi się na antenie kanałów z rodziny TVN Grupa Discovery oraz w sieci, z naciskiem na media społecznościowe.Pierwsze spoty promocyjne "Player to ma!" wystartowały "szczęśliwie" w piątek 13 maja.