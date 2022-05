Rusza druga edycja akcji Gazety Wyborczej "Pod dobrą opieką. Opiekun i podopieczni"

Łukasz Szewczyk

• W poniedziałek (30 maja 2022 roku) ruszyła druga odsłona projektu "Pod dobrą opieką", która podejmuje temat jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi i wsparcia opiekunów osób niesamodzielnych.

• Celem akcji jest zainicjowanie szerokiej dyskusji i znalezienie skutecznych sposobów poprawy sytuacji w tym obszarze.

Akcja społeczna "Gazety Wyborczej" "Pod dobrą opieką" powstała w odpowiedzi na niełatwe wyzwania stojące przed polską służbą zdrowia. Porusza problemy związane z warunkami i organizacją pracy personelu medycznego, a także temat godności i szacunku, jakie powinny otaczać te zawody. Oprócz tego "Pod dobrą opieką" śledzi istotne zmiany w tym zakresie, wpływające na podnoszenie jakości usług medycznych dla pacjenta. Projekt od początku wspiera Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.Tegoroczna, druga edycja akcji koncentruje się wokół problemu starzenia się populacji, dotyczącego Polski i całej Europy. Z danych GUS wynika, że osoby po 65. roku życia stanowią już 14,7 proc. naszego społeczeństwa, a w 2030 r. będą prowadzić ponad 53 proc. gospodarstw domowych. Opieki długoterminowej wymaga w Polsce 72 tys. kobiet i 37 tys. mężczyzn. W 2050 r. będziemy mieć aż 187 tys. takich osób.Starzenie się społeczeństwa już teraz ma swoje konsekwencje. Gdy nasi bliscy z powodu choroby, niepełnosprawności, starości potrzebują wsparcia, stajemy przed trudnym zadaniem zorganizowania dla nich opieki. Najbliższa rodzina nie zawsze jest w stanie podołać tym obowiązkom. Co wtedy robić - szukać opiekunki, domu pomocy społecznej, a może skorzystać z hospicjum domowego?Jak Polska ma się zmierzyć z tym wyzwaniem? Jak rozwiązać problem niedoboru personelu opiekuńczego? Jak zapewnić pomoc rodzinom osób niesamodzielnych? Jak poprawić jakość usług domów pomocy społecznej i hospicjów domowych? I skąd na to wszystko wziąć pieniądze? - To wszystko pytania, na które nie ma gotowych odpowiedzi. Druga edycja akcji społecznej "Pod dobrą opieką. Opiekun i podopieczni" ma na celu wypracowanie propozycji zaradzenia trudnej sytuacji osób niesamodzielnych i ich opiekunów.Przez osiem najbliższych miesięcy w "Gazecie Wyborczej" będą pojawiać się publikacje opisujące wszystkie kwestie związane z opieką nad osobami niesamodzielnymi i wsparcia opiekunów osób niesamodzielnych. W ramach akcji odbędą się również dwa webinary: 9 czerwca - o bezpieczeństwie podczas przemieszczania podopiecznego unieruchomionego oraz 6 października - o profilaktyce odleżyn. Na grudzień zaplanowana jest też specjalna konferencja. W spotkaniach wezmą udział przedstawiciele partnerów projektu i niezależni eksperci.Partnerami akcji są: firma Winncare, produkująca sprzęt medyczny dla osób niepełnosprawnych oraz Fundacja Nutricia, realizująca kampanię edukacyjną "Żywienie medyczne - Twoje posiłki w walce z chorobą".