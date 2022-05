Kawa zaczyna odgrywać ważną rolę w profilaktyce chorób cywilizacyjnych

Łukasz Szewczyk

• Wieloletnie badania naukowe wykazały, że kawa ma wręcz prozdrowotne właściwości, a regularne, umiarkowane picie kawy wspiera profilaktykę wielu chorób cywilizacyjnych.

• Trzy-pięć filiżanek dziennie powoduje, że spada m.in. ryzyko zachorowania na cukrzycę, niektóre nowotwory czy choroby układu sercowo-naczyniowego.

- wskazuje prof. Mirosław Jarosz, wieloletni dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia oraz ekspert ds. żywienia i otyłości WHO i Komisji Europejskiej, obecnie dyrektor Instytutu Edukacji Żywieniowej i Stylu Życia Profesora Jarosza.Standardowa filiżanka kawy składa się aż w 95 proc. z wody i zawiera 75-100 mg kofeiny. Według Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) bezpieczne dla zdrowia dzienne spożycie kofeiny to ok. 400 mg, co odpowiada trzem-pięciu filiżankom kawy.Kawa od kilku lat jest też elementem oficjalnych zaleceń dietetycznych dla Polaków. W 2016 roku znalazła się w Piramidzie Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej opracowanej pod kierunkiem prof. Mirosława Jarosza w Instytucie Żywności i Żywienia. Jest ona także obecna w najnowszej wersji Piramidy Żywienia i Stylu Życia Profesora Jarosza z 2021 roku. W 2020 roku znalazła się także na tzw. Talerzu Zdrowego Żywienia, czyli schemacie przedstawiającym zasady prawidłowo zbilansowanej diety.- mówi prof. Mirosław Jarosz.Powszechnie znaną zaletą kawy jest m.in. większe pobudzenie i zwiększony poziom skupienia uwagi. Zawarta w niej kofeina pomaga w zwalczaniu inercji sennej, czyli po prostu chęci zaśnięcia, co ma duże znaczenie w profilaktyce wypadków drogowych oraz jest istotne dla osób pracujących w godzinach nocnych.Kawa ma jednak o wiele więcej zalet, bo - jak wykazały badania - jej codzienne spożycie może stanowić wsparcie w profilaktyce wielu chorób cywilizacyjnych. Trzy filiżanki dziennie powodują, że ryzyko zachorowania na choroby układu sercowo-naczyniowego spada o 21 proc. Zawarte w kawie kofeina, trygonelina oraz polifenole przyczyniają się też do zmniejszenia ryzyka wystąpienia choroby Alzheimera nawet o 65 proc. U osób pijących kawę rzadziej rozpoznaje się łagodne zaburzenia poznawcze, a u kobiet rzadziej diagnozuje się chorobę Parkinsona. Wypijanie dwóch-pięciu filiżanek kawy dziennie może również obniżyć ryzyko wystąpienia udaru mózgu o 25 proc.Dalej - zawarte w kawie polifenole wykazują działanie przeciwzapalne i mogą poprawiać wrażliwość komórek na insulinę. Dlatego jej umiarkowane spożycie zmniejsza też ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2. W przypadku trzech-czterech filiżanek kawy dziennie - o ok. 25 proc., ale niższe ryzyko zachorowania na cukrzycę zaobserwowano już u osób, które piją jej nawet mniej. Trzeba jednak unikać słodzenia kawy, ponieważ dodatek cukru może niwelować jej korzystne działanie.- mówi dyrektor Instytutu Edukacji Żywieniowej i Stylu Życia Profesora Jarosza.Badanie Biostatu, przeprowadzone w ramach projektu "Kawa i zdrowie", pokazało, że 80 proc. Polaków pije ją codziennie, zwykle w ilości dwie-trzy filiżanki. Aż 90 proc. sięga po nią krótko po przebudzeniu i jeszcze przed śniadaniem. Połowa badanych Polaków, którzy piją kawę prawie codziennie, nie wyobraża sobie bez niej dnia. 2 /3 twierdzi, że kawa pobudza i daje im zastrzyk energii, a co trzeci wskazał, że filiżanka kawy pomaga skupić się na pracy.Jednocześnie wokół kawy przez lata narosło wiele mitów. Część z nich jest wyniesiona jeszcze z czasów PRL-u, kiedy kawa często towarzyszyła papierosom i zyskała złą sławę niezdrowego napoju. Podejrzewano nawet, że jej spożywanie wywołuje refluks i chorobę wrzodową żołądka. Dziś jej prozdrowotne działanie potwierdzają jednak wieloletnie badania naukowe, prowadzone na całym świecie.- wskazuje prof. Mirosław Jarosz.Z badania przeprowadzonego przez Biostat wynika, że fałszywe przekonania dotyczące wpływu kawy na organizm dość mocno utrwaliły się w społeczeństwie. 47 proc. Polaków obawia się kołatania serca i bezsenności przy spożyciu powyżej dwóch filiżanek kawy dziennie. Co trzeci nie chce się narażać na podniesienie ciśnienia czy na problemy żołądkowe, a ponad 14 proc. obawia się odwodnienia związanego ze spożyciem kawy. Tymczasem jest odwrotnie - umiarkowane spożywanie kawy wręcz wspiera utrzymanie właściwego bilansu płynów w organizmie. Co prawda zarówno picie kawy, jak i wody wiąże się z krótkotrwałym, moczopędnym działaniem, ale nie ma wpływu na równowagę wodno-elektrolitową.- zauważa dyrektor Instytutu Edukacji Żywieniowej i Stylu Życia Profesora Jarosza.Kawa wywołuje też czasowe pobudzenie, ale - wbrew powszechnemu przekonaniu - wcale nie prowadzi do zwiększonego ryzyka nadciśnienia. Umiarkowane spożycie czterech filiżanek kawy dziennie może mieć wręcz działanie ochronne przeciwko nadciśnieniu, szczególnie u kobiet. Nie odnotowano też związku między przyjmowaniem kofeiny a niedoborami wapnia czy osteoporozą ani chorobami układu pokarmowego, jak niestrawność, refluks czy wrzody żołądka. Badania wykazały, że umiarkowane spożycie kawy może za to zmniejszyć ryzyko raka wątroby i jelita grubego oraz szyjki macicy u kobiet.