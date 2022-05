Dlaczego marketing mix może okazać się pomocny w trakcie wprowadzania na rynek nowego produktu?

Materiał partnera

W warunkach dużej konkurencji, która cechuje współczesny rynek, zadebiutowanie z nowym produktem to duże wyzwanie. Oczywistym jest, że producent, który chce dotrzeć do możliwie jak najszerszego grona odbiorców musi zainwestować we właściwie wycelowaną kampanię reklamową, ale na tym nie koniec. Kluczowe znaczenie ma również zwrócenie uwagi na najważniejsze elementy marketingu mix.

Co to jest marketing mix?

Jak marketing mix ułatwia wprowadzanie na rynek produktu?

Produkt.

Cena.

Promocja.

Miejsce.

Marketing mix, czyli w tłumaczeniu na język polski, mix marketingowy, to połączenie elementów, które wpływają w określony sposób na zachowania i decyzje zakupowe potencjalnych klientów. Warto podkreślić, że na przestrzeni lat powstało kilka koncepcji marketingu mix. Najpopularniejsze to 4P (produkt, cena, promocja, miejsce), 7P (4P poszerzone o ludzi, proces i dowody materialne) oraz 4C (konsument, wygoda, koszt, komunikacja). Więcej informacji na temat marketingu mix znajdziesz na stronie internetowej https://landingi.com/pl/blog/marketing-mix-w-uslugach/ Wprowadzając na rynek nowy produkt należy zwrócić uwagę nie tylko na jego umiejętne wypromowanie (chociaż to oczywiście ważny element całego procesu), ale istotne składowe działań marketingowych, dzięki którym będziesz w stanie w pożądany sposób oddziaływać na zachowania potencjalnych klientów, których celem jest nakłonienie konsumentów do zakupów. Spróbujmy tę kwestię omówić na podstawie koncepcji marketingu mix 4P. Zanim produkt zostanie przeznaczony do sprzedaży musisz przeanalizować 4 najważniejsze zagadnienia.Liczy się nie tylko sam fizyczny towar, ale również sposób, w jaki jest opakowany. Opakowanie w dużej mierze wpływa na consumer experience (doświadczenie konsumenta), co może zadecydować o tym, czy klient w ogóle zdecyduje się na zakup.Wbrew pozorom nie zawsze musi być możliwie jak najniższa. Polityka cenowa firmy nie powinna być wyłącznie wypadkową kosztów produkcji, dystrybucji i marży. Wręcz przeciwnie, ceny dostępnych w sortymencie marki produktów mogą mieć kluczowe znaczenie dla budowania określonego wizerunku.Sposób promowania produktu powinien być dostosowany do potrzeb, oczekiwań i preferencji grupy docelowej, do której jest kierowany. Właśnie dlatego, jeszcze zanim rozpocznie się proces produkcyjny, koniecznie należy skonkretyzować, do kogo produkt faktycznie ma trafić. To bardzo ważne nie tylko w kontekście dopasowania odpowiednich działań promocyjnych, ale również w odniesieniu do cech produktu, sposobu jego dystrybucji itp.Sposób dystrybucji produktów powinien odpowiadać potrzebom kupujących. Oznacza to, że miejsca, w których towar będzie ostatecznie dostępny muszą umożliwiać konsumentom wygodne zakupy. Tutaj jeszcze raz należy podkreślić konieczność skonkretyzowania grupy docelowej. Powód jest prosty: różne kanały sprzedaży będą odpowiadały różnym osobom. Przykład? Jeżeli produkt ma być skierowany do starszych konsumentów, możliwe, że w tym przypadku lepszym rozwiązaniem będzie sprzedawanie go w sklepach stacjonarnych.Załóżmy, że na rynek chcesz wprowadzić nowy napój. Poza jego smakiem i działaniem, musisz skupić się na zaprojektowaniu opakowania, które będzie atrakcyjne, poręczne, zwróci uwagę klienta i skłoni go do zakupu, ustaleniu ceny, dzięki której Twój grupa docelowa będzie mogła sobie pozwolić na produkt, a Ty wyjdziesz "na swoje", zaplanowaniu promocji, która rzeczywiście dotrze do osób, które mogą być nim zainteresowane i określeniu optymalnych kanałów dystrybucji.