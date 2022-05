Cielecka, Mucha, Wojewódzki, Kwiatkowski i Żebrowski w kampanii promującej wspólną ofertę UPC i Play (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Kilka dni temu ogłoszono nową, wspólną ofertę UPC i Play - nawet 2 lata za darmo

• Trwa nowa kampania, która ma pokazać wszystkim klientom najważniejsze nowości, które zostały przygotowane

Od połowy maja w wielu polskich miastach pojawiły się tajemnicze billboardy, na których łączyły się dwa kolory. Towarzyszyły im między innymi hasła "Więcej, lepiej, szybciej" oraz "Idealne połączenie istnieje", a w wybranych miastach z hasłami nawiązującymi do ich specyfiki, na przykład w Warszawie: "Ruch będzie jak na Marsząłkowskiej".Wystartowała kampania promująca pierwszą wspólną ofertę UPC i Play . W ramach kampanii można zobaczyć spot wizerunkowy, w którym występują gwiazdy kampanii: Magdalena Cielecka, Anna Mucha, Kuba Wojewódzki, Michał Żebrowski oraz Dawid Kwiatkowski. W nowej kampanii mówiącej o pierwszej wspólnej ofercie można usłyszeć utwór "Be The One" wykonywany przez Dua Lipę.Jednocześnie w stacjach telewizyjnych można zobaczyć spoty promujące ofertę dla klientów indywidualnych z Magdaleną Cielecką oraz wideo towarzyszące ofercie usług dla domu.Od 3 czerwca ruszy kolejna odsłona kampanii dla klientów biznesowych z Kubą Wojewódzkim.Klienci Play znają Doradcę Play dla Domu, czyli eksperta w dziedzinie nowych technologii, który pojawia się w materiałach Play od września ubiegłego roku. W tej kampanii dołącza do niego nowy bohater - Sprzedawca usług Play i UPC, który został gospodarzem salonu w nowych reklamach. Nie zabraknie UPCeusza.Również salony UPC i Play przejdą delikatną metamorfozę łącząc dobrze znane kolory:Za koncept kreatywny i ATL odpowiada agencja Grandes Kochonos, za BTL i Digital agencja Plej, a planowaniem i zakupem mediów zajął się dom mediowy MediaCom.