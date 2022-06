PZPN i InPost podpisały największy kontrakt sponsoringowy w historii

Łukasz Szewczyk

• W czerwcu podczas XXII Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Katarze 2022 na koszulkach treningowych polskiej reprezentacji pojawi się logo InPostu.

• Koncern logistyczny został właśnie sponsorem strategicznym Biało-Czerwonych, podpisując z PZPN największy kontrakt w dotychczasowej historii związku.

- mówi agencji Newseria Biznes Rafał Brzoska, prezes zarządu InPostu.Na polskim rynku InPost jest już liderem dostaw dla e-commerce. Sieć Paczkomatów liczy w tej chwili ponad 22 tys. maszyn, z czego prawie 17 tys. w Polsce. Tylko w 2021 roku firma w ramach usług kurierskich i w Paczkomatach obsłużyła w sumie 517,6 mln przesyłek. Logistyczny koncern chce jednak jeszcze mocniej zaznaczyć swoją obecność w świadomości klientów. Dlatego podpisał właśnie kontrakt z Polskim Związkiem Piłki Nożnej i został sponsorem strategicznym polskiej reprezentacji. To największy w historii drużyny narodowej kontrakt z firmą prywatną.- mówi Cezary Kulesza, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. -- mówi Rafał Brzoska.Sponsoring polskiej reprezentacji ma być prowadzony w formule, która została przygotowana specjalnie dla InPostu. Ma ona zwiększyć zaangażowanie kibiców Biało-Czerwonych w wielu nowych kanałach, a z drugiej strony umożliwić firmie zaprezentowanie swoich najnowszych rozwiązań technologicznych.- mówi prezes InPostu. -Sponsoring polskiej reprezentacji jest też dla InPostu okazją do zaznaczenia swojej obecności na rynkach zagranicznych. Poza Polską spółka ma ok. 5 tys. swoich Paczkomatów i jest obecna w Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii i krajach Beneluksu. W lipcu ub.r. przejęła za 513 mln euro francuskiego potentata logistycznego Mondial Relay, co było największą polską prywatną inwestycją zagraniczną. Z kolei ubiegłoroczne wejście InPostu na giełdę Euronext Amsterdam było największym debiutem europejskiej spółki technologicznej w historii kontynentu.- mówi Rafał Brzoska. -W ramach podpisanego kontraktu InPost uzyskał prawo do posługiwania się tytułem Sponsora Strategicznego Reprezentacji Polski i wykorzystywania jej oficjalnego logotypu w swojej działalności marketingowej. Ponadto żółto-czarne logo spółki pojawi się m.in. na strojach treningowych polskich piłkarzy, na biletach i programach meczowych, na nośnikach reklamowych podczas meczów reprezentacji rozgrywanych w Polsce i na ściankach sponsorskich w czasie konferencji prasowych. Upowszechni je też PZPN, m.in. w swoich materiałach marketingowych i na stronie "Łączy nas piłka".Już w tym miesiącu InPost ma towarzyszyć Polakom w sportowych emocjach podczas Ligi Narodów oraz XXII Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej w Katarze 2022. Szczegóły wsparcia dla Biało-Czerwonych są w tej chwili doprecyzowywane przez wspólną grupę roboczą PZPN i InPostu.- mówi Rafał Brzoska.