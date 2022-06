Rusza kolejna Blikommmania. Tomasz Koi i rekordowa pula nagród do wygrania (wideo)

Łukasz Szewczyk

• BLIK wystartował z nową kampanią promującą czwartą już edycję BLIKOMANII - popularnej loterii Polskiego Standardu Płatności.

• Jej bohaterem jest Tomasz Kot, który ze stoickim spokojem zachęca wszystkich do udziału w zabawie i przybliża odbiorcom jej tegoroczne hasło - BLIKOMMMANIA.

BLIK bije rekordy popularności. W pierwszym kwartale 2022 roku jego użytkownicy zrealizowali 247 mln transakcji. To aż o 62 proc. więcej niż rok wcześniej. Dostępny jest także dla wszystkich klientów bankowości mobilnej w Polsce - to 21,6 mln aktywnych aplikacji. Płatność nim oferuje 18 banków, a korzysta z niego ponad 10,5 mln użytkowników.Tegoroczna kampania promująca loterię znacznie różni się od poprzednich. Słowem klucz, który towarzyszy BLIKOMANII, jest spokój. Twórcy kampanii przekonują, że przy niewielkim wysiłku i odrobinie szczęścia, można zagwarantować sobie i swoim bliskim komfort finansowy nawet przez rok, wystarczy płacić BLIKIEM i wygrać nagrodę.- mówi Krzysztof Ziewiec, dyrektor departamentu marketingu i PR Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA.tartowi BLIKOMANII towarzyszy szeroka kampania reklamowa realizowana m.in. w telewizji, internecie - mediach społecznościowych, radiu i kinie. Loterię wspierać będą również banki, które udostępniają BLIKA w swoich aplikacjach mobilnych. Za kreację kampanii odpowiada agencja Change Serviceplan, która współpracuje z BLIKIEM. Media zaplanował i zakupił Spark Foundry.- mówi współautorka pomysłu Natalia Karawajczyk, Creative Group Head w Change Serviceplan.W loterii jak co roku może wziąć każdy, kto płaci BLIKIEM. Do wygrania jest aż 9 rocznych pensji o wartości 84 tys. zł każda. Dla zwycięzców to dodatkowe 7 tys. zł miesięcznie wprost na ich konto.Co więcej, w ramach BLIKOMANII codziennie przyznawane są czeki BLIK o wartości 100 zł. Dodatkowo, jeśli wygrana transakcja zostanie wykonana zbliżeniowo BLIKIEM lub użytkownik zrealizuje ją na platformie Allegro - wówczas ma on szansę otrzymać podwójną nagrodę - czek na 200 zł. Łączna pula nagród w tegorocznej BLIKOMANII to ponad 2,6 mln zł.Aby wziąć udział w loterii, należy zarejestrować się na stronie blikomania.pl, zrealizować transakcję weryfikacyjną w kwocie symbolicznej złotówki, która weźmie udział w losowaniu. Wszystkie pieniądze z rejestracji trafią na rzecz Fundacji Uniwersytet Dzieci na realizację programów edukacyjnych m.in. cyberbezpieczeństwa, skierowanych do dzieci. Codzienne transakcje BLIKIEM zwiększają szansę na wygraną.