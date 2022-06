Biedronka z nową aplikacją. Spersonalizowane oferty, wirtualna karta, skaner cen (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Już jest dostępna nowa aplikacji Biedronki

• Aplikacja ma wspierać klientów w wyborze najkorzystniejszych cenowo produktów.

Na rynku dostępna jest już nowa aplikacja Biedronki, które mausprawnić codzienne zakupy klientów sieci. Dzięki niej klienci mogą liczyć na wiele korzystnych okazji cenowych. Podstawowe nowości aplikacji to m.in.: wirtualna karta Moja Biedronka, płatności Blikiem bez kodu, skaner cen wszystkich produktów dostępnych w sklepach sieci, historia transakcji, gazetki z ofertą handlową, możliwość uzyskania szybkiego kontaktu z Biurem Obsługi Klienta (telefonicznie i mailowo).W aplikacji dostępne są takżę oferty spersonalizowane: "Tylko dla Ciebie" - od poniedziałku do piątku jedna dodatkowa spersonalizowana oferta ważna od następnego dnia; "Shakeomat" - raz dziennie produkt - niespodzianka, również spersonalizowany oraz "Wybrane dla Ciebie" z aktualnej gazetki- mówi Marek Złakowski, Dyrektor ds. Rozwoju Relacji z Klientem i Cyfryzacji sieci Biedronka.Nowa aplikacja ma być przewodnikiem po zakupach w Biedronce. Aby korzystać z niej w pełni, należy zaznaczyć swój ulubiony sklep. Dzięki temu będziemy na bieżąco widzieć dostępność produktów oferowanych w specjalnych cenach w tej konkretnej lokalizacji. Wyboru "Mojego sklepu" można dokonać podczas rejestracji w aplikacji. W przypadku użytkowników należących już do programu Moja Biedronka, aplikacja automatycznie sugeruje "Mój sklep" na podstawie historii zakupowej użytkownika. W aplikacji dostępny jest wirtualny odpowiednik plastikowej karty Moja Biedronka, dzięki czemu nie trzeba już nosić w portfelu plastikowej karty. Dzięki aplikacji za zakupy w Biedronce będzie też można płacić Blikiem bez kodu.W aplikacji możemy liczyć na wspomnianą wyżej indywidualną ofertę pod nazwą "Shakeomat", która jest projektowana na bieżąco na bazie preferencji zakupowych danego klienta. Produkty oferowane w jej ramach będą objęte specjalnymi rabatami. Aby aktywować ofertę, należy wejść do aplikacji, kliknąć okienko z tą ofertą, a następnie potrząsnąć urządzeniem mobilnym, używając tzw. shakeomatu, tak aby licznik w aplikacji wskazał 100%. Oferta "Shakeomat", obowiązuje od momentu jej aktywacji do końca danego dnia. Dzięki temu rozwiązaniu klienci mogą codziennie liczyć na nowe atrakcyjne oferty przygotowane przez sieć Biedronka. Dodatkowo, aplikacja poinformuje nas o dostępności towaru w naszym ulubionym, najczęściej odwiedzanym sklepie.Istotną funkcją aplikacji jest skaner cen. Dzięki niemu w czasie zakupów w sklepie będziemy mogli upewnić się, jaka jest dokładnie cena produktu, który wkładamy do koszyka, bez konieczności szukania ceny na półce ani skanera. Sprawdzenie ceny danego produktu z Biedronki będzie możliwe także w domu. Wystarczy włączyć tę funkcję w aplikacji, najechać kamerą w smartfonie na kod kreskowy produktu, a na ekranie telefonu wyświetli się cena towaru oraz stopień jego dostępności w naszym sklepie. Klient otrzyma również możliwość wygodnego przeglądania ofert z cotygodniowej gazetki wybranych pod kątem jego upodobań.Jak korzystać z aplikacji? Po jej uruchomieniu poprzez kliknięcie w ikonę na ekranie smartfona, wyświetli się na nim nasza indywidualna karta Moja Biedronka wraz z jej numerem i specjalnym kodem. Kod możemy zeskanować w specjalnym czytniku przy kasie tradycyjnej lub samoobsługowej, podobnie jak kupowane produkty. Dzięki temu skorzystamy ze specjalnych ofert dotyczących karty MB. Aplikacja wymaga zgody na powiadomienia push i geolokalizację. Geolokalizacja jest niezbędna do korzystania z mapy sklepów, co pozwoli nam np. sprawdzić, gdzie jest najbliższa Biedronka, gdy jesteśmy w mieście, którego nie znamy. Powiadomienia push wysyłane są, aby jak najszybciej dostarczyć użytkownikowi informację o ofertach. Zarówno zgoda na geolokalizację, jak i powiadomienia push nie jest wymagana, aby korzystać z aplikacji.Kartą Moja Biedronka posługuje się obecnie ponad 12 mln Polaków.Aplikacja dostępna jest dla użytkowników Androida ( Google Play ) oraz iOS ( App Store ).