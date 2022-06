Krzysztof Zalewski i jego ekipa "zajarana" hitami The Beatles na start Disney+ w Polsce

Łukasz Szewczyk

• Krzysztof Zalewski spełnił swoją dziecięcą fantazję.

• Zebrał supergrupę, która zmierzy się z niewyobrażalną legendą, jednym z największych zespołów w historii muzyki, ikoną kultury - zespołem The Beatles.

• A wszystko to przy okazji startu Disney+ w Polsce już 14 czerwca.

Misja jest prosta: odwzorować legendarny i ostatni koncert grupy The Beatles z 1969 roku, który odbył się na dachu siedziby Apple Corps w Londynie. To właśnie tym wydarzeniem zajął się Peter Jackson w głośnej serii dokumentalnej "The Beatles: Get Back", którą będzie można zobaczyć wyłącznie w Disney+."Zajarana" ekipa w składzie: Krzysztof Zalewski, Kev Fox, Emade, Tomek Ziętek i Smolik, stanęła przed trudnym zadaniem. Próby choreograficzne, przygotowanie garderoby z epoki, poszukiwanie "idealnego" dachu, ale przede wszystkim próba zmierzenia się z legendą jednego z najbardziej wielbionych kwartetów wszech czasów. Czy chłopakom uda się zdać egzamin z "beatlesologii"?Rezultat ich zmagań można zobaczyć w specjalnym materiale wideo na Facebooku przygotowanym na start Disney+- mówi Zalewski.A już 13 czerwca 2022 roku odbędzie się wyjątkowy koncert supergrupy, który będzie można zobaczyć "na żywo" w mediach społecznościowych Zalewskiego.Usłyszymy legendarne utwory grupy The Beatles w wykonaniu Krzysztofa Zalewskiego, Keva Foxa, Emade, Tomka Ziętka i Smolika.Już 14 czerwca tylko w Disney+ dokument "The Beatles: Get Back". Film trzykrotnego zdobywcy Oscara Petera Jacksona zabiera w podróż w czasie do kameralnych sesji nagraniowych w przełomowym momencie dla świata muzyki. "The Beatles: Get Back" to wyraz ciepła, braterstwa i kreatywnego geniuszu, który na zawsze zdefiniował dorobek tego legendarnego muzycznego kwartetu. Ujęcia pochodzą ze stycznia 1969 roku, a film zmontowany został z ponad 60 godzin niepokazywanego dotąd materiału (nakręconego przez Michaela Lindsaya-Hogga) i z ponad 150 godzin niewydanych dotąd i wspaniale odrestaurowanych nagrań.