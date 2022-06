Łukasz Szewczyk

Durex zachęcająca do bezpiecznego seksu "Bez wymówek" z użyciem prezerwatyw (wideo)

• "Gumki wszystko psują", "nic złego się nie stanie", czy "wyjmę na czas" to tylko niektóre popularne wymówki odnoszące się do unikania seksu z zabezpieczeniem.

• Durex rozpoczął kampanię, która konfrontuje je z faktami i udowadnia, że prezerwatywy to nie tylko środek antykoncepcyjny, ale również chronią przed infekcjami