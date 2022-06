Nowe funkcje pozwalające kontrolować czas na platformie TikTok

Łukasz Szewczyk

• TikTok zapowiada dwie nowe funkcje: panel czasu ekranowego oraz alerty o czasie spędzonym przed ekranem.

• Obie mają pomóc w kontrolowaniu korzystania z aplikacji i zachęcać użytkowników do różnorodnej rozrywki.

Oprócz możliwości ustawienia limitów czasowych, dzięki którym użytkownicy decydują ile minut chcą spędzić na platformie, do ich dyspozycji zostaną oddane dwie nowe funkcje. Obie trafią do nich wraz z aktualizacją aplikacji najpóźniej w ciągu najbliższych tygodni.Panel czasu ekranowego zaoferuje możliwość lepszego zarządzania czasem spędzonym na TikToku. Pozwalał będzie sprawdzić w jaki sposób i o jakich porach użytkownik korzysta z platformy, a także jak często otwiera aplikację w ciągu dnia. Funkcja umożliwi również włączenie cotygodniowych podsumowań dostarczanych w postaci powiadomień push oraz wiadomości do skrzynki odbiorczej, które będą dodatkowym motywatorem do przeanalizowania swojej aktywności.Przerwa w czasie ekranowym to druga nowa funkcja, która przypomni użytkownikowi o odłożeniu telefonu po określonej liczbie minut nieprzerwanego czasu spędzonego przed ekranem.Specjalnie dla młodszej grupy użytkowników (od 13 do 17 lat) wprowadzone zostaną cotygodniowe podpowiedzi: w przypadkach, gdy użytkownik będzie korzystać z aplikacji przez ponad 100 minut w ciągu jednego dnia, otrzyma informację przypominającą o narzędziu limitu czasu na ekranie, gdy następnym razem otworzy aplikację.Aby dbać o higienę cyfrową, TikTok zaktualizował także swoje Centrum Bezpieczeństwa o nowe narzędzia i listę wskazówek dotyczących czasu ekranowego. Strona będzie dostępna w 37 językach.