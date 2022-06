"Czytanie Rządzi!". Rusza kampania na rzecz czytelnictwa

Łukasz Szewczyk

• Ruszyła pierwsza w Polsce kampania samorządowców na rzecz czytelnictwa.

• Unia Metropolii Polskich, czyli 12 największych polskich miast i Fundacja Powszechnego Czytania pokazują, dlaczego czytanie ma moc polepszania świata.

Prezydenci dwunastu polskich metropolii występują w kampanii w roli ambasadorów czytania - zapraszają do rozmowy, dzielą się swoimi upodobaniami literackimi, pokazują, że #CzytanieRządzi! Kampania #CzytanieRządzi! to pierwsze w Polsce tak intensywne i szerokie zaangażowanie najwyższych władz samorządowych na rzecz upowszechniania czytania.- mówi Maria Deskur, prezeska Fundacji Powszechnego Czytania, szefowa Wydawnictwa Słowne.Kampania ma być zaczynem wspólnego długofalowego wysiłku, rozmów, debat i pracy na rzecz poszerzenia grona czytających w Polsce. Do udziału w akcji zaproszeni są wszyscy: rodzice, dzieci, nauczyciele, bibliotekarze, samorządowcy, instytucje, firmy i organizacje pozarządowe.- mówi Olga Korolec, Sustainability Director w Ringier Axel Springer Polska.Kampanii towarzyszą filmy, w których prezydentki i prezydenci opowiadają o swoich lekturach, ale też pokazują prywatne elementy swoich nawyków czytelniczych - dowiemy się kto z nich zagina w książkach rogi, kto czyta w wannie, a komu przyjaciele nie zwrócili książek. Dodatkowo zostały przygotowane materiały dla różnych grup społecznych - 5 KROKÓW DO CZYTANIA. Twórcy kampanii przygotowali również poradniki upowszechniania czytania. Wszystkie serwisy Ringier Axel Springer Polska, a także dziennikarze włączyli się w promocję kampanii - przez najbliższe miesiące będą publikowane nie tylko materiały o akcji, ale również wywiady, quizy i materiały redakcyjne.