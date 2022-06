Pozycjonowanie małych i dużych portali - czym się różni?

Materiał partnera

Każdy, kto prowadzi własny biznes, zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne, a przy tym nierzadko bardzo trudne, jest dotarcie do nowych klientów. Dzisiaj, kiedy szerokie spektrum naszej działalności przeniosło się do sieci, szczególnie istotna okazuje się być widoczność w Internecie.

Pozycjonowanie małych portali - na czym polega?

Jak wygląda pozycjonowanie dużych portali?

Wybór agencji SEO a cennik pozycjonowania

Indywidualny cennik pozycjonowania stron dla każdego biznesu

Internet jest przestrzenią, za pośrednictwem której zdecydowana większość konsumentów dociera do interesujących ich podmiotów oferujących określone produkty lub usługi. Dlatego też tak wiele firm - zarówno małych rodzinnych biznesów, jak i dużych przedsiębiorstw - stawia na pozycjonowanie stron. Jest ono doskonałym sposobem na podwyższenie pozycji w wynikach wyszukiwania, a tym samym - dotarcie do sporego grona potencjalnych klientów. Ile kosztuje taka usługa? Cennik pozycjonowania uzależniony będzie między innymi od tego, czy prace prowadzone są nad małym, czy dużym portalem. Czym różni się więc pozycjonowanie portali w zależności od stopnia ich rozbudowania?Strategią przyjmowaną przez agencje SEO w celu pozycjonowania małych firm bywa najczęściej tak zwane pozycjonowanie lokalne. Zakłada ono pogłębioną analizę konkurencji, dobór odpowiednich słów kluczowych (związanych z określoną działalnością w danym regionie), rozwój contentu na stronie oraz pozyskiwanie linków. W efekcie wspomnianych działań kreowany jest wizerunek marki, poprawia się widoczność witryny w bezpłatnych wynikach wyszukiwania, a tym samym wzrasta jej popularność oraz powiększa się grono potencjalnych klientów - osób zainteresowanym określonym produktem lub usługą w danym regionie. Koszty usługi są zazwyczaj niewielkie, a korzyści liczne. Najlepsze efekty daje pozycjonowanie lokalne prowadzone długofalowo.Pozycjonowanie szerokie - rekomendowane dla rozbudowanych portali - pozwala na zwiększenie widoczności witryny w sieci, a także na wygenerowanie wartościowego ruchu na stronie. Strategia ta opiera się o pozycjonowanie fraz long tail, czyli rozbudowanych, długich i precyzyjnych zwrotów, których użycie z dużym prawdopodobieństwem kończy się konwersją. Do zalet tego typu pozycjonowanie stron zaliczyć można budowanie ogólnej widoczności serwisu, ochronę przed efektem nagłych zmian algorytmów, mniejszą konkurencyjność fraz długiego ogona, dopasowanie ich do sprecyzowanych oczekiwań klienta, a co za tym idzie - zwiększanie ruchu owocującego konwersją. Strategia pozycjonowania szerokiego skupia się na wypełnianiu nisz - nowych, szczegółowych zapytań zadawanych wyszukiwarce Google.Przed osobami, które zdecydowały się na pozycjonowanie własnego portalu, pojawia się wyzwanie, jakim jest wybór agencji SEO. Firmy należy oceniać pod wieloma aspektami, takimi jak doświadczenie, odniesione sukcesy czy otrzymane certyfikaty. Warto także zwrócić uwagę na cennik pozycjonowania oraz różnice w niezbędnych do uiszczenia kwotach w zależności od charakteru przyjętej strategii. Jedną z bardziej doświadczonych agencji SEO w Polsce jest firma Sunrise System, która z powodzeniem realizuje usługi pozycjonowania zarówno małych, jak i dużych portali. Agencja wyróżnia się długoletnim doświadczeniem, szeroką wiedzą tworzących ją fachowców oraz atrakcyjną ofertą - także pod względem finansowym. Cennik pozycjonowania Sunrise System w postaci szczegółowo opisanych modeli rozliczania usługi, znaleźć można na stronie internetowej agencji.W branży SEO nie istnieje coś takiego jak sztywno określony cennik pozycjonowania ( dowiedz się więcej, co wpływa na koszt ), dlatego też w celu poznania jego kosztów najlepiej skontaktować się z wybraną agencją, podać niezbędne informacje (dotyczące charakteru biznesu, prowadzonych działań marketingowych, wyglądu witryny internetowej) i poczekać, aż specjaliści przygotują dopasowaną do indywidualnych potrzeb ofertę. Koszty uzależnione będą między innymi od wybranej strategii.