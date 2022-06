Za kilka lat co piąte piwo sprzedawane przez Kompanię Piwowarską będzie bezalkoholowe

Łukasz Szewczyk

• Kompania Piwowarska w 2021 roku miała największy, przekraczający 41 proc., udział w całości sprzedaży piwa bezalkoholowego w Polsce.

• Do 2030 roku co piąte piwo w ofercie firmy nie będzie zawierało alkoholu.

• Promowanie odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu to jeden z elementów strategii zrównoważonego rozwoju spółki.

- mówi agencji Newseria Biznes Igor Tikhonov. -Jak podkreśla, dla branży piwnej poprzedni rok był kolejnym trudnym okresem, chociażby ze względu na ograniczenia covidowe, wprowadzenie podatku cukrowego, wzrost cen surowców i energii. W niesprzyjających okolicznościach realizacja strategii ESG, czyli zadań z zakresu ochrony środowiska, inicjatyw społecznych i ładu korporacyjnego, jest dużym wyzwaniem dla spółek, ale jednocześnie koniecznym do wdrażania.- mówi prezes Kompanii Piwowarskiej. -W ubiegłym roku 100 proc. energii elektrycznej wykorzystywanej w browarach spółki pochodziło z wiatru, a emisję CO₂ z zakładów firma ograniczyła o 55 proc. Zapowiada też szereg dalszych inwestycji w technologie, np. pompy ciepła, które umożliwią dochodzenie do neutralności węglowej.- mówi Igor Tikhonov.Szczególnie istotne w tym kontekście jest gospodarowanie wodą, niezbędną do wytwarzania złotego trunku. W ubiegłym roku do produkcji 1 l piwa Kompania Piwowarska zużywała średnio 2,65 l wody i jest to jeden z najlepszych światowych wyników w oszczędnym wykorzystywaniu tego surowca.- podkreśla prezes Kompanii Piwowarskiej. -Spółka zapowiada, że w 2030 roku będzie korzystać wyłącznie z opakowań zwrotnych lub nadających się do ponownego przetworzenia.W aspekcie społecznym piwny koncern stawia na promowanie odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu. Szczególny nacisk kładzie na prewencję spożywania procentów przez osoby niepełnoletnie, kobiety w ciąży i kierowców. W 2021 roku komunikaty kampanii społecznej "Nigdy nie jeżdżę po alkoholu" dotarły do ponad 3,6 mln odbiorców.- mówi Igor Tikhonov.Oferta piw bezalkoholowych stale rośnie i do 2030 roku mają one stanowić 20 proc. portfolio Kompanii Piwowarskiej. Spółka w ubiegłym roku miała ponad 41-proc. udział w segmencie piw bezalkoholowych, a dla porównania w całym rynku nieco ponad 33 proc.- podkreśla prezes Kompanii Piwowarskiej.Elementem przyjętej w 2020 roku strategii "Lepsza Przyszłość 2030" są też przychody (Profit). Kompania Piwowarska zapowiada, że w tym obszarze zamierza w nadchodzących latach obniżać wydatki i koszty związane z produkcją i bieżącym funkcjonowaniem.