Polskie filmy w promocyjnej cenie sieci kin Helios. Co w lipcu?

Łukasz Szewczyk

• Czwartki w kinach Helios zarezerwowane są dla najlepszych polskich produkcji w promocyjnej cenie 10 zł za bilet

• W lipcu na ekranach zaprezentowane zostaną aż cztery filmy.

7 lipca filmowa machina czasu przeniesie widzów do lat 90. na jedno z wrocławskich osiedli, aby przyjrzeć się bliżej życiu pewnej rodziny.przypomina czasy Pewexu i Baltony, paczek z USA i marzeń rodem z MTV. Jednak wszystko to miało swoją cenę, którą poznają główni bohaterowie filmu. Wartościowe kino z doskonałymi kreacjami Macieja Stuhra i Weroniki Książkiewicz.Tydzień póżniej widzowie znajdą się w samym środku gangsterskich porachunków za sprawą filmu. Historia inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, opisana w książce rapera Marcina "Kaliego" Gutkowskiego, jest jak współczesna ekranizacja "Romea i Julii". Miasto gniewu, a w nim dzielnica, w której nikt nie ma lekko... Doborowa obsada i muzyka to mocne atuty tego filmu.21 lipca wstrząsająca historia Sławomira Sikory, która wydarzyła się w Warszawie.to dramat człowieka prześladowanego przez bezwględnego bandytę, którego doprowadzony do ostateczności morduje. Skazany na 25 lat więzienia, pozbawiony nadziei na sprawiedliwość, odizolowany od tych, których kocha, musi znaleźć w sobie siłę, by przeżyć i pozostać sobą...28 lipca widzowie zobaczą- porywającą opowieść o trudnej miłości dwojga młodych ludzi - Marty i Janka na tle burzliwych marcowych wydarzeń. To czas protestów studentów wywołanych zakazem wystawiania "Dziadów" w styczniu 1968 roku i przemówienia Gomułki w marcu, które przesądziło o represjach, masowej emigracji i wydaleniach obywateli pochodzenia żydowskiego z PRL.Seanse w ramach Kultury Dostępnej wyświetlane są w każdy czwartek o godzinie 13:00 oraz 18:00. Projekt jest częścią programu realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego operatorem jest NCK.