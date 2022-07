W SEO najważniejszy jest użytkownik. Jak pozycjonować małe i duże serwisy?

Grupa Tense

Pozycjonowanie stron internetowych może brzmieć nieco enigmatycznie zwłaszcza dla właścicieli nowo powstałych sklepów i stron www . Jednak warto przyjrzeć mu się bliżej, bo to jedno z narzędzi marketingu internetowego, które wyraźnie wpływa na liczbę wejść na stronę, co przekłada się na wymierne zyski.Warto zdać sobie sprawę z faktu, że przeciętny internauta to dość leniwy użytkownik internetu - jeśli wpisze zapytanie w Google, będzie zainteresowany wyłącznie tymi wynikami, które pojawią się na pierwszej stronie, a czasem tylko u góry pierwszej strony. Dlatego celem pozycjonowania jest sprawienie, by strona pojawiała się jak najwyżej w wynikach Google. Nazywa się to optymalizacją strony www pod wyszukiwarkę.Teoretycznie nie ma zakazu, jednak skuteczna kampania SEO wymaga dogłębnej znajomości tematu. Innymi słowy - czasem lepiej za nią zapłacić, niż samemu zgłębiać tajniki pozycjonowania stron www . Po pierwsze, jest to bardzo czasochłonne, po drugie - algorytmy Google stale się zmieniają i laikowi ciężko będzie za nimi nadążyć.Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług profesjonalnej firmy zajmującej się pozycjonowaniem stron internetowych Skuteczna kampania SEO obejmuje zarówno działania bezpośrednio na stronie internetowej (on-site), jak i poza nią (off-site).Działania w witrynie obejmują szereg czynności mających na celu optymalizację stron www . Do najważniejszych należą:To oczywiście nie wszystkie działania on-site, które trzeba wykonać w ramach skutecznej kampanii SEO, zdaniem specjalistów z Grupy TENSE jednak te można uznać za najważniejsze.Same działania na stronie to za mało, by osiągnąć satysfakcjonujące efekty optymalizacji pod względem SEO. Ważne jest także, jak strona postrzegana jest w szeroko pojętym internecie. W tym wypadku wskaźnikiem są tzw. linki przychodzące, czyli umieszczone w innych witrynach i kierujące do strony, którą chcemy wypozycjonować. Można uznać je za internetowe "polecajki". Im więcej poleceń, tym lepszą opinię zdobędzie witryna w Google.Ale tu też czyhają pułapki na niedoświadczonych pozycjonerów. Trzeba bowiem wiedzieć, czym jest link dofollow i nofollow, linki z których stron mają większą wartość itp. Po raz kolejny polecamy skorzystanie z usług specjalistów. Chociaż najprostszą metodą wydaje się kupowanie artykułów sponsorowanych, trzeba wiedzieć, gdzie je kupować i jak szukać wydawców. Zbyt duża liczba linków przychodzących z mało wiarygodnych stron www da efekt dokładnie odwrotny od zamierzonego - widoczność strony w wynikach wyszukiwania spadnie.Pozycjonowanie lokalne dotyczy przede wszystkim optymalizacji stron małych firm, które chcą pozyskać klientów na ograniczonym obszarze kraju, np. w mieście, województwie, dzielnicy. W skrócie sprowadza się to do tego, by po wpisaniu w wyszukiwarkę zapytania typu: "sklep meblowy Warszawa" w wynikach poszukiwania pojawiły się sklepy z najbliższej okolicy.Natomiast wyszukiwanie globalne obejmuje raczej zapytania typu: "tani sklep meblowy" i tu nie ma ograniczeń terytorialnych. W ten sposób pozycjonują się duże firmy, które chcą pozyskać klientów z całego kraju. To też oferta dla sklepów internetowych oferujących wysyłkę poza granice Polski.Specjaliści SEO z Grupy TENSE sugerują przeprowadzenie audytu SEO w momencie, w którym strona będzie już gotowa (wypełniona treścią, odpowiednio skonstruowana itp.), ale jeszcze niezaindeksowana przez Google. Pozwoli to na wprowadzenie niezbędnych zmian już na początku, co powinno dać lepsze efekty pozycjonowania.Nie znaczy to, że nie ma sensu przeprowadzania audytu SEO w późniejszym czasie. Dla każdej, nawet istniejącej od wielu lat strony można wdrożyć skuteczną kampanię SEO Warto mieć świadomość, że SEO wymaga cierpliwości. Niestety, pierwsze efekty nie pojawią się następnego dnia po wdrożeniu zmian na stronie, ani nawet po tygodniu. To działania długofalowe, wymagające czasu i odpowiedniej strategii.Pierwsze efekty pozycjonowania pojawiają się mniej więcej po trzech miesiącach, co nie oznacza, że po tym czasie można zaprzestać jakichkolwiek działań. Tak naprawdę pozycjonowanie to proces, który ma charakter długofalowy. Duże firmy prowadzą go cały czas, choćby przez pozyskiwanie linków przychodzących.