Anja Rubik ambasadorką kampanii Chivas Regal „Jak w górę, to z Wami!”

Łukasz Szewczyk

• Marka Chivas Regal ruszyła z kampanią "Jak w górę, to z Wami!".

• Celem akcji jest pokazanie, że osobiste i zawodowe sukcesy zawdzięczamy nie tylko sobie, ale także pomocy tych, którzy nas wspierają i inspirują.

• Ambasadorką akcji została m.in. Anja Rubik - polska supermodelka i aktywistka.

Marka Chivas Regal poprzez swoją kampanię chce zachęcić odbiorców, by będąc na szczycie, zawsze doceniali tych, którzy pomogli im się na nim znaleźć. Twórcy akcji podkreślają, że sukcesy świętowane wspólnie, cieszą jeszcze bardziej, a otaczający nas ludzie potrafią być największym wsparciem. Właśnie dlatego do współpracy wybrani zostali ambasadorzy, którzy poprzez swoją dotychczasową pracęi sukcesy odzwierciedlają hasło kampanii "Jak w górę, to z Wami!".- mówi Klaudia Szymańczyk, Brand Manager marki Chivas Regal w Wyborowa Pernod Ricard. Dodaje: -"Jak w górę, to z Wami!" to kampania będąca polską adaptacją akcji "I Rise, We Rise!". Do współpracy marka zaprosiła także innych popularnych twórców. Zaproszenie przyjęli: Ten Typ Mes - znany producent i muzyk, Olga Kordys Kozierowska - Prezes Fundacji Sukces Pisany Szminką, znana dziennikarka, autorka książek i coach biznesowy oraz Michał Kempa - popularny stand-uper i prezenter telewizyjny. Już na jesieni ruszy specjalna aktywacja dla konsumentów, którzy dzięki nim będą mogli rozwijać swoje pasje.Za koncepcje kreatywną odpowiada agencja GONG. Kampania będzie również wspierana poprzez materiały POS w punktach sprzedaży oraz działania PR.