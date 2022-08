Nowy sezon Premier League w Viaplay. Ruszyła kampania z polskimi kibicami (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Od nowego sezonu piłkarskiego wszystkie mecze angielskiej Premier League na platformie Viaplay

• Z okazji startu nowego sezonu platforma Viaplay przygotowała kampanię reklamową z udziałem fanów tej najlepszej ligi piłkarskiej na świecie.

Viaplay Group nabyła prawa do transmisji w Polsce spotkań Premier League - najlepszej i najbardziej popularnej ligi piłkarskiej na świecie - w latach 2022-2028. Obejmująca sześć sezonów umowa rozszerza długoterminową współpracę pomiędzy Viaplay Group i Premier League, a także wzmacnia pozycję Viaplay jako platformy streamingowej oferującej najwyższej jakości treści sportowe. Wszystkie mecze najbliższego sezonu Premier League składającego się z 38 kolejek, w trakcie których rozgrywanych jest po 10 spotkań, będą transmitowane z polskim komentarzem, na żywo na platformie streamingowej Viaplay.- podkreśla Paweł Wilkowicz, szef redakcji sportowej Viaplay w Polsce.Polscy kibice, którzy wzięli udział w najnowszej kampanii reklamowej serwisu streamingowego Viaplay podkreślają, że było to dla nich wyjątkowe i ekscytujące doświadczenie. Najważniejsza była jednak możliwość reprezentowania ukochanego klubu, któremu często kibicują przez całe życie.- podkreśla Łukasz Papuda, założyciel fan klubu West Ham Poland.- twierdzi Mateusz Dąbrowski, założyciel warszawskiego fanklubu Arsenal FC - Warsaw Gunners.- zaznacza Jędrzej Święcicki, członek zarządu fanklubu True Blues Poland - Chelsea Supporters Club.Za realizację najnowszego spotu reklamowego Viaplay odpowiedzialna jest agencja Freundschaft The Digitals i Studio Videlec.