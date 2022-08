Czy influencer to zawód przyszłości?

Materiał partnera

Influencer (od ang. słowa "influence", czyli wpływać) to osoba, która ma wpływ na innych dzięki swojej wiedzy, sposobie komunikowania się z obserwującymi, ale przede wszystkim, swojej charyzmie. Chociaż nie ma jednej słusznej drogi do tego, jak stać się influencerem, jedno jest pewne: jest to zajęcie, które już teraz przynosi duże zyski, a w przyszłości będzie pozwalało osiągnąć jeszcze więcej.

Skąd popularność influencerów?

Czy bycie influencerem się opłaca?

Od czego zacząć karierę osiągającego sukcesy influencera?

W świecie, w którym dociera do nas olbrzymia ilość informacji, potrzebujemy przewodników. Potrzebujemy kogoś, komu możemy zaufać, że zrobi za nas "research", podzieli się inspiracjami, zwróci naszą uwagę na to, co naprawdę warto oglądać, słuchać, kupić, zobaczyć. Nic też dziwnego, że lgniemy do osób, które potrafią opowiadać, rozbawiać nas i publikują treści, które po prostu chce się konsumować.Psychologowie są zdania, że obecnie zaufany influencer pełni rolę eksperta: chociaż niekoniecznie posiada kierunkowe wykształcenie w danym aspekcie, z różnych przyczyn może być postrzegany jako ktoś, kto po prostu "wie lepiej". Wszyscy influencerzy, którzy faktycznie osiągnęli sukces są osobami bez reszty oddanymi modzie, rodzicielstwu, podróżom, pisaniu, gotowaniu, czytaniu książek, technologii, grom komputerowym czy nawet zgłębianiu afer i aferek z życia celebrytów. Rozwijając swoje hobby, zdobywają wiedzę nierzadko niedostępną osobom piastującym wysokie stanowiska naukowe, ponieważ mają codzienną praktykę w dziedzinach, które naukę interesują głównie np. ze względów socjologicznych. Nie oznacza to jednak, że influencerem nie można stać się "sprzedając" swoją wiedzę akademicką. Wielu influencerów, również polskich, wywodzi się np. ze środowisk medycznych, a poprzez swoje kanały w social media szerzą wiedzę na temat poszczególnych aspektów zdrowia i walczą ze szkodliwymi mitami.Reasumując, influencerzy są aktualnie osobami, które uczą, bawią i uświadamiają. Tym samym, łączą w swojej działalności to, czym zajmują się na co dzień naukowcy z dziennikarzami lifestyle'owymi.Odpowiedź na to pytanie jest klasyczna: to zależy. Na pewno opłaca się być wpływowym i rozpoznawalnym influencerem. Oczywiście jednak droga do takiej popularności jest wyboista i nie każdy będzie mieć cierpliwość i możliwości, aby ją pokonać. Z pewnością postanowienie o zostaniu influencerem wymaga wielu poświęceń, regularnej i ciężkiej pracy oraz zdobywania olbrzymiej ilości informacji każdego dnia. Nie tylko z zakresu dziedziny, w której chcemy się specjalizować, ale również z działki budowania tzw. "personal brand", czyli marki własnej.Jednak już umiarkowanie rozpoznawalny influencer jest w stanie dorabiać do swojego miesięcznego budżetu kwoty rzędu kilkuset złotych, które pozwalają na inwestowanie w sprzęt czy dalsze rozwijanie swojej pasji. Ci, którzy są gotowi na poświęcenie bardzo dużej ilości czasu i środków, mogą zbudować zasięgi pozwalające na zarabianie kilku, a w przypadku najbardziej rozpoznawalnych, nawet kilkudziesięciu tysięcy miesięcznie. Nie wszystko z tych zarobków wypłacane jest w gotówce: influencerzy współpracują z markami, które chcąc promować swoje produkty przekazują "wpływaczom" najnowsze modele swoich sprzętów, ubrań czy oferując im swoje kursy, nierzadko warte olbrzymie pieniądze.Nie ma jednego sposobu na to, jak stać się rozpoznawalnym i darzonym zaufaniem influencerem. Z pewnością jednak dobrym krokiem na początek jest podjęcie decyzji, w jakiej dziedzinie chcemy się specjalizować. Powinno to być coś, co nas interesuje: nie musimy być w niej jednak mistrzami. Niektórzy influencerzy budują swoją komunikację z odbiorcami pokazując im, jak zdobywają nową wiedzę: uczą się programowania, jeżdżenia TIRem, latania dronem czy wyjeżdżają za granicę w celach zarobkowych. Być może jest jednak jakaś dziedzina, którą zgłębiamy od lat i mamy na ten temat sporo informacji, jakimi chcielibyśmy się podzielić z innymi.Kolejną kwestią jest wybranie kanału, za pomocą którego chcemy się komunikować z odbiorcami. Podobnie jak w przypadku tematu, również i tutaj powinniśmy kierować się indywidualnymi preferencjami: jeśli jesteśmy osobami kiepsko czującymi się przed kamerą, lepiej jest sięgnąć na początek po słowo pisane lub ładne obrazki (Instagram). I na odwrót: jeśli nie przepadamy za pisaniem, ale uwielbiamy mówić, dobrym kanałem do komunikacji będzie YouTube. Warto jednak mieć na uwadze, że influencer to zawód, który wciąż będzie stawiać przed nami wyzwania: z dużym prawdopodobieństwem, jeśli zaczniemy osiągać kolejne sukcesy, chcąc się rozwijać będziemy musieli nauczyć się nowych kanałów i wystąpień publicznych "na żywo".Bez wątpienia najlepszymi influencerami są osoby, które są ciekawe świata i uwielbiają się uczyć nowych rzeczy. Jeśli posiadasz te dwie cechy, masz dużą przewagę nad osobami, które cechuje "słomiany zapał" lub które nie mają odwagi, aby stale się rozwijać.